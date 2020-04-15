SÜPER LİG

Aslan’ın gözdesi Nathaniel Clyne

Sağ bekteki tüm oyuncularını elinden çıkartacak olan Galatasaray, Liverpool’un 29 yaşındaki futbolcusu Nathaniel Clyne’ı transfer listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İngiliz oyuncuyu bedelsiz şekilde almanın planlarını yapıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Nathaniel Clyne

Nathaniel Clyne

Galatasaray, yeni sezon için transfer hazırlıklarına son sürat devam ederken, aradığı sağ beki Liverpool’da buldu. Sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibinin 29 yaşındaki sağ beki Nathaniel Clyne’ı transfer listesine aldı. Halihazırda kadrosunda bulunan 3 sağ bek ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz oyuncuyu bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek olan Mariano ile yeni sözleşme yapılmayacak. Teknik heyet tarafından performansları yeterli görülmeyen Martin Linnes ve Şener Özbayraklı’dan ise yeni takım bulmaları istenecek.

TESTLERDEN GEÇECEK

  • Alexander Arnold’un arkasında Liverpool’da forma şansı bulmakta zorlanan Clyne’ın ise İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ön çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık sebebiyle şu an tedavisi devam eden 29 yaşındaki oyuncunun nisan ayı sonunda yeşil sahalara çıkmaya hazır olması bekleniyor. Galatasaray, İngiliz futbolcuyla anlaşma sağlarsa, Clyne’ı sıkı bir dizi medikal testlerden geçirecek. Başarılı futbolcu, kariyerinde bir İngiltere Süper Kupa sevinci yaşadı.

Ryan Babel Galatasaray'a dönmeden transfer olacak
Ryan Babel Galatasaray'a dönmeden transfer olacak

Galatasaray'ın yeniden kadroda düşünmediği ve kendisine kulüp bulmasını istediği Ryan Babel'in yeni adresi Belçika oluyor.Ajax'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı oyuncu, Anderlecht ile masaya oturdu. Sezon sonunda Chadli ve Pjaca ile yollarını ayıracak olan Belçika ekibinin iki kanatta da oynayabilen tecrübeli bir isim aradığı ve Babel'in menaejeriyle pazarlık yaptığı belirtildi.Babel, Fulham'la sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a 2 milyon euro imza parasıyla transfer olmuştu.Belçika basını, Ryan Babel&#39;in Belçika Ligi takımlarından Anderlecht ile görüştüğünü ve transferin gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğunu iddia etti pic.twitter.com/8SwdPmrDVm&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Nisan 2020

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