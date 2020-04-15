Aslan’ın gözdesi Nathaniel Clyne

Galatasaray, yeni sezon için transfer hazırlıklarına son sürat devam ederken, aradığı sağ beki Liverpool’da buldu. Sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibinin 29 yaşındaki sağ beki Nathaniel Clyne’ı transfer listesine aldı. Halihazırda kadrosunda bulunan 3 sağ bek ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz oyuncuyu bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek olan Mariano ile yeni sözleşme yapılmayacak. Teknik heyet tarafından performansları yeterli görülmeyen Martin Linnes ve Şener Özbayraklı’dan ise yeni takım bulmaları istenecek.

TESTLERDEN GEÇECEK

Alexander Arnold’un arkasında Liverpool’da forma şansı bulmakta zorlanan Clyne’ın ise İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ön çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık sebebiyle şu an tedavisi devam eden 29 yaşındaki oyuncunun nisan ayı sonunda yeşil sahalara çıkmaya hazır olması bekleniyor. Galatasaray, İngiliz futbolcuyla anlaşma sağlarsa, Clyne’ı sıkı bir dizi medikal testlerden geçirecek. Başarılı futbolcu, kariyerinde bir İngiltere Süper Kupa sevinci yaşadı.