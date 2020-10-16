SÜPER LİG

Aslan’ın gözü ocak ayında

Galatasaray’da sezon sonu 11 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. FFP sebebiyle transfer bilançosunda eksiye düşemeyen sarı-kırmızılılar, şimdiden transfer hazırlıklarına başladı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Galatasaray, yaz transfer dönemi yeni kapanmışken yeniden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda 11 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle de transfer bilançosunda eksiye düşemeyen sarı-kırmızılı takım, işini sağlama almak istiyor. Finansal Fair Play yüzünden bonservissiz oyunculara yönelen Galatasaray, elini çabuk tutarak sözleşmesi sona erecek oyuncularla anlaşma zemini arayacak. Galatasaray, geride kalan yaz transfer döneminde de aynı taktiği izlemiş, sözleşmesi sona eren 5 oyuncuyu kadrosuna bedelsiz olarak katmıştı. Sarı-kırmızılı takım, Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan’ı transfer etmişti.

HER BÖLGEYE TRANSFER

Sarı-kırmızılı takımın sezon sonunda her bölgeye transfer yapması gerekecek. Galatasaray’da Muslera, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Arda, Emre Taşdemir ve Şener’in sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor. Kiralık olarak forma giyen Saracchi ve Etebo ise sezon sonunda takımlarına geri dönecekler. Yönetim, Muslera dışında kimseye yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmüyor. Teknik heyet, scout ekibinden her bölgeye alternatifli bir liste oluşturmasını istedi.

Marcao’nun değeri artıyor

Geride bıraktığımız transfer döneminde adı Avrupa kulüpleri ile sık sık anılan Marcao’nun değeri her geçen gün artıyor. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde 2 milyon Euro piyasa değeri bulunan Marcao’nun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro’ya ulaştı. Galatasaray ise oyuncunun değerinin iki kat daha artmasını bekliyor.

Galatasaray'ı bekleyen tehlike
Galatasaray'ı bekleyen tehlike

Galatasaray’da Muslera, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Arda Turan, Emre Taşdemir ve Şener’in sözleşme süreleri sezon sonunda bitiyor. Saracchi ve Etebo da kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından sezon sonunda takımlarına geri dönecekler. Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle transfer bilançosunda eksiye düşemeyen Galatasaray, yaz transfer döneminde sadece 7 oyuncu transfer edebildi. Teknik heyetin transfer istediği birçok bölgeyi güçlendirmeyen sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi bitecek oyuncuların yerini nasıl doldurulacağının hesaplarını da yapıyor. OZORNWAFOR’UN LİSANSI ÇIKARILMADITürkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin A takım listesini yayımlarken, 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray’da sakatlığı bulunan Muslera’ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor’u ise sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil etmedi.Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı: Annesinin yaşadığı binaya tanker çarptı

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