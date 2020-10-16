Aslan’ın gözü ocak ayında

Galatasaray, yaz transfer dönemi yeni kapanmışken yeniden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takımda 11 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle de transfer bilançosunda eksiye düşemeyen sarı-kırmızılı takım, işini sağlama almak istiyor. Finansal Fair Play yüzünden bonservissiz oyunculara yönelen Galatasaray, elini çabuk tutarak sözleşmesi sona erecek oyuncularla anlaşma zemini arayacak. Galatasaray, geride kalan yaz transfer döneminde de aynı taktiği izlemiş, sözleşmesi sona eren 5 oyuncuyu kadrosuna bedelsiz olarak katmıştı. Sarı-kırmızılı takım, Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan’ı transfer etmişti.

HER BÖLGEYE TRANSFER

Sarı-kırmızılı takımın sezon sonunda her bölgeye transfer yapması gerekecek. Galatasaray’da Muslera, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Arda, Emre Taşdemir ve Şener’in sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor. Kiralık olarak forma giyen Saracchi ve Etebo ise sezon sonunda takımlarına geri dönecekler. Yönetim, Muslera dışında kimseye yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmüyor. Teknik heyet, scout ekibinden her bölgeye alternatifli bir liste oluşturmasını istedi.

Marcao’nun değeri artıyor

Geride bıraktığımız transfer döneminde adı Avrupa kulüpleri ile sık sık anılan Marcao’nun değeri her geçen gün artıyor. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde 2 milyon Euro piyasa değeri bulunan Marcao’nun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro’ya ulaştı. Galatasaray ise oyuncunun değerinin iki kat daha artmasını bekliyor.