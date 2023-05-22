Aslan'ın Icardi'si var

Lider Galatasaray, adım adım şampiyonluğa yürüyor. Son olarak evinde Sivasspor'u yenen sarı-kırmızılı takım, iki maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor. Aslan, gelecek hafta Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.





Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozu ise Mauro Icardi oldu. Sezon başında sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak gelen Arjantinli yıldız, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını taşıdı. Tecrübeli oyuncu, ligde çıktığı toplam 22 maçta 19 gol atarken 7 asist yaptı. Icardi, ligde atılan 73 golün 26'sına tek başına katkı sağladı.





Önemli maçların adamı





Sarı-kırmızılı takımla çıktığı tüm derbilerde skor kaydeden Icardi; Beşiktaş'a 3, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı birer gol attı. 30 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçlarında ise takımına toplam 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Süper Lig'in son düzlüğünde de ön plana çıkan Arjantinli yıldız golcü, Galatasaray'ın son 4 maçta bulduğu gollerin tamamına imzasını attı. Tecrübeli futbolcu; son 4 maçta 6, son 7 maçta ise 10 gol kaydetti.





Kerem'le iş birliği





Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Galatasaray'ın hücum hattında Kerem Aktürkoğlu ile iyi bir uyum yakaladı. İki oyuncu, sezon içerisinde birbirlerine sık sık asist yaptı. Bu sezon 8 asist yapan Kerem, bu pasların 5'ini Icardi'ye çıkarttı. Arjantinli yıldız ise 7 asistin 3'ünde Kerem'i gördü.











