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Spor

Aslan'ın Icardi'si var

Süper Lig'de 23. şampiyonluk için bir galibiyeti kalan Galatasaray'da, sezon başında kiralanan Mauro Icardi, performansıyla takımına en büyük katkıyı veren isimlerin başında geldi. Arjantinli yıldız, 19 gol ve 7 asistle ligdeki 73 golün 26'sına tek başına katkı sağladı.

Umut Yılmaz
09:57 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Icardi attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.

Icardi attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurdu.

Lider Galatasaray, adım adım şampiyonluğa yürüyor. Son olarak evinde Sivasspor'u yenen sarı-kırmızılı takım, iki maç kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor. Aslan, gelecek hafta Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.


Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki en büyük kozu ise Mauro Icardi oldu. Sezon başında sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak gelen Arjantinli yıldız, attığı goller ve yaptığı asistlerle takımını taşıdı. Tecrübeli oyuncu, ligde çıktığı toplam 22 maçta 19 gol atarken 7 asist yaptı. Icardi, ligde atılan 73 golün 26'sına tek başına katkı sağladı.


Önemli maçların adamı

Sarı-kırmızılı takımla çıktığı tüm derbilerde skor kaydeden Icardi; Beşiktaş'a 3, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı birer gol attı. 30 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçlarında ise takımına toplam 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Süper Lig'in son düzlüğünde de ön plana çıkan Arjantinli yıldız golcü, Galatasaray'ın son 4 maçta bulduğu gollerin tamamına imzasını attı. Tecrübeli futbolcu; son 4 maçta 6, son 7 maçta ise 10 gol kaydetti.


Kerem'le iş birliği

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Galatasaray'ın hücum hattında Kerem Aktürkoğlu ile iyi bir uyum yakaladı. İki oyuncu, sezon içerisinde birbirlerine sık sık asist yaptı. Bu sezon 8 asist yapan Kerem, bu pasların 5'ini Icardi'ye çıkarttı. Arjantinli yıldız ise 7 asistin 3'ünde Kerem'i gördü.




#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig
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