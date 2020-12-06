Aslan’ın keyfi yerinde

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor’u ağırlayan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 3-0. Mbaye Diagne, Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve Pablo Santos’un kendi kalesine attığı gollerle 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 6 maçta 5. galibiyetini alırken, maç fazlasıyla lider Alanyaspor’la puanları eşitledi. Hatay ise 3 hafta sonra ilk kez yenildi.

16. dakikada Taylan’ın ara pasında Emre Akbaba’nın kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta Munir gol izni vermedi. 32. dakikada Feghouli’nin sağdan ortasında arka direkte göğsüyle topu kontrol eden Diagne, ağları sarstı: 1-0. 52’de Emre Akbaba’nın soldan pasında kale önündeki Diagne, müsait pozisyonda topu üstten auta attı. 65. dakikada Emre Kılınç’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşu Oğulcan arka direkte indirirken, Pablo Santos ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0. 90+3’de oyuna yerine giren ve savunmanın arkasına sarkan Muhammed Kerem Aktürkoğlu skoru 3-0 yaptı.

Kazanan takım bozulmadı

Galatasaray teknik heyeti, Hatayspor karşısına geçen hafta 4-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının kadrosuyla çıktı. Kadroda değişiklik yapmayan teknik ekip, koronavirüs testleri negatife dönen Okan Kocuk, Belhanda ve Arda Turan’ yedek kulübesinde oturttu. Yine testi negatife dönmesine rağmen Babel ile sakatlıkları süren Falcao ve Saracchi ise maçta forma giymedi.

Diagne, Diop’u unutmadı