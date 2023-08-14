Aslan'ın umudu yeni transferlerde

Okan Buruk'un Kayserispor maçındaki kadrosu.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren Galatasaray, yeni sezona suskun başladı. Lige Kayserispor deplasmanında start veren sarı-kırmızılılar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Kayseri ekibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayan sarı-kırmızılılar, pozisyon üretmekte güçlük çekti.
Okan Buruk'un öğrencileri geçtiğimiz sezona da yavaş giriş yapmış, ilk 4 maçta 4 puan kaybı yaşamıştı. Daha sonra ritmi tutturan sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibinin 8 puan önünde ligi şampiyon olarak tamamlamıştı.
Teknik direktör Okan Buruk, yeni transferlerin ve sakatlıktan dönen oyuncuların takıma adapte olmasını bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerin de rotasyona katılmasıyla birlikte en güçlü ilk 11'ini oluşturmayı planlıyor.
Buruk, yeni transferlerden Zaha, Icardi, Kerem Demirbay ve Tete ile sakatlıktan dönen Lucas Torreira'nın yüzde 100 hazır olmasının ardından gerçek oyunlarına kavuşacaklarını düşünüyor.