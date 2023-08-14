Aslan'ın umudu yeni transferlerde

Okan Buruk'un öğrencileri geçtiğimiz sezona da yavaş giriş yapmış, ilk 4 maçta 4 puan kaybı yaşamıştı. Daha sonra ritmi tutturan sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibinin 8 puan önünde ligi şampiyon olarak tamamlamıştı.