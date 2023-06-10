Aslan'ın yeni 10 numarası Talisca

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak ve Süper Lig'de tekrar şampiyonluğu yakalamak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam ediyor.





Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Aslan'ın Suudi Arabistan ekiplerinden Ronaldo'nun da oynadığı Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı gündemine aldığı öğrenildi. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeleri sürdürdüğü gelen bilgiler arasında.





Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar kontratı bulunan Talisca'ya yıllık 5 milyon euro net ücret önerilecek.





Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Dries Mertens, ilk sezonunda 30 lig maçında 6 gol 3 asistlik katkı sağladı. Şampiyonlukta katkısı bulunan Belçikalı oyuncu, son haftalarda yaşadığı düşüşle dikkat çekti. Şampiyonluğun belli olduğu son 7 haftada gol ya da asist katkısı veremeyen Mertens, Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesine çekilmişti. Mertens yeni sezon planlamasında ilk 11'de düşünülmüyor.





Merih Demiral gündemde





Bu arada Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk de Talisca haberini doğrularcasına, "Şu an bitmek üzere olan iki transfer var" açıklaması yaptı. Öztürk ayrıca Icardi'nin takımda kalması için sponsorluk görüşmeleri yapıldığını duyurdu.





Diğer yandan İtalyan basını, Atalanta'nın gelecek sezon kadroda düşünmediği milli stoperimiz Merih Demiral'ın Premier Lig'in yanı sıra Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ifade edildi.









⚽Anderson Talisca, frikikten harika bir gol atıyor...pic.twitter.com/XwyqN0aalW — SPOR (@yenisafakspor) June 24, 2022











