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Spor

Aslan'ın yıldızları değerlendi

Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın rakibine 9 puan fark atan, Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale çıkan Galatasaray'da oyuncuların piyasa değeri arttı. Kadro değeri 177 milyon Euro'ya yükselen sarı-kırmızılılar, ligin en değerli takımı olma unvanını elde etti.

Umut Yılmaz
09:49 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon göz dolduruyor.

Okan Buruk ve öğrencileri bu sezon göz dolduruyor.

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda fırtına gibi esen Galatasaray'ın yıldız oyuncuları değerlerini katladı. Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte birçok sarı-kırmızılı oyuncunun piyasa değeri arttı. Kadro değeri 177 milyon Euro'ya yükselen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in en değerli takımı oldu.


Süper Lig'in en çok değer kazanan oyuncusu 4.5 milyon Euro artışla 11 milyon Euro'ya ulaşan Sacha Boey oldu. Victor Nelsson ise 2.5 milyon Euro yükselişle 16.5 milyon Euro piyasa değerine ulaştı. Barış Alper'in değer 1.7 milyon Euro, Abdülkerim'in değeri ise 1.5 milyon Euro arttı. Ayrıca Mauro Icardi, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Leo Dubois, Kazımcan Karataş ve Sam Adekugbe diğer değer kazanan oyuncular oldular.



İlk 5'te 4 Galatasaraylı

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları listesinde ilk 5 sırada 4 Galatasaraylı futbolcu bulunuyor. Ligin en değerli oyuncusu olarak ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma katılan 28 milyon Euro piyasa değeriyle Nicolo Zaniolo dikkat çekiyor. Zaniolo'yu sırasıyla Icardi, Nelsson, ve Torreira takip ediyor. Kerem Aktürkoğlu ise 7. sırada yer alıyor.


Yusuf Demir geriledi

Galatasaray'da en çok değer kaybeden oyuncu ise Yusuf Demir oldu. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü kendisini gösteremeyen genç futbolcu 1.5 milyon Euro değer kaybederken, piyasa değeri 6 milyon Euro'ya geriledi. Yusuf'u ise 1 milyon Euro'luk değer kaybıyla Fredrik Midtsjö takip etti.





#Galatasaray
#Transfermarkt
#Zaniolo
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Aslan'ın yıldızları değerlendi
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