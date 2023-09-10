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Spor

Aslan'ın yoğun fikstürü

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 17 günde 6 zorlu karşılaşmaya çıkacak. Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli karşılaşmalar oynayacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, futbolcularını günde çift idmanla zorlu fikstüre hazırlıyor.

Umut Yılmaz
09:52 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde 3 maçta 7 puan topladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde 3 maçta 7 puan topladı.

Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'ı yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, 17 Eylül-3 Ekim arasındaki 17 günde tam 6 maça çıkacak.


Milli takım arasının bitmesinin ardından 17 Eylül'de evinde Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, 20 Eylül'de Devler Ligi'nde A Grubu'nun ilk maçına Kopenhag karşısında çıkacak. 23 Eylül'de Başakşehir, 26 Eylül'de İstanbulspor'a konuk olacak olan Galatasaray, 30 Eylül'de ise Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, bu yoğun dönemin son maçında 3 Ekim'de Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak.




Buruk'tan özel önlem

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu yoğun fikstür içerisinde herhangi bir puan kaybı ya da oyuncu sakatlığı yaşamamak için özel önlemler alıyor. Özellikle Devler Ligi'ndeki ilk Kopenhag maçını çok önemseyen Buruk, tüm oyuncuların kondisyonunu arttırmaya çalışıyor. Çift idman sistemine geçen tecrübeli çalıştırıcı, milli takım arası sonuna kadar oyuncularım güçlendirmeye çalışacak.


Gözler 3 futbolcuda

Sarı-kırmızılı takımda gözler yeni transferlerin üzerine çevrildi. Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele'nin en kısa sürede hazır hale gelmesi için çalışma sürdürülüyor. Zaha'yı milli takım arasından sonra kadroya alması beklenen Buruk, Ndombele'yi de Samsunspor maçında denemek istiyor. Diğer transfer Davinson Sanchez ise takıma daha sonra katılacak.





#Galatasaray
#Süper Lig
#Şampiyonlar Ligi
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