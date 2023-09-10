Aslan'ın yoğun fikstürü

Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'ı yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, 17 Eylül-3 Ekim arasındaki 17 günde tam 6 maça çıkacak.





Milli takım arasının bitmesinin ardından 17 Eylül'de evinde Samsunspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, 20 Eylül'de Devler Ligi'nde A Grubu'nun ilk maçına Kopenhag karşısında çıkacak. 23 Eylül'de Başakşehir, 26 Eylül'de İstanbulspor'a konuk olacak olan Galatasaray, 30 Eylül'de ise Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, bu yoğun dönemin son maçında 3 Ekim'de Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak.













Buruk'tan özel önlem





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu yoğun fikstür içerisinde herhangi bir puan kaybı ya da oyuncu sakatlığı yaşamamak için özel önlemler alıyor. Özellikle Devler Ligi'ndeki ilk Kopenhag maçını çok önemseyen Buruk, tüm oyuncuların kondisyonunu arttırmaya çalışıyor. Çift idman sistemine geçen tecrübeli çalıştırıcı, milli takım arası sonuna kadar oyuncularım güçlendirmeye çalışacak.





Gözler 3 futbolcuda





Sarı-kırmızılı takımda gözler yeni transferlerin üzerine çevrildi. Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele'nin en kısa sürede hazır hale gelmesi için çalışma sürdürülüyor. Zaha'yı milli takım arasından sonra kadroya alması beklenen Buruk, Ndombele'yi de Samsunspor maçında denemek istiyor. Diğer transfer Davinson Sanchez ise takıma daha sonra katılacak.















