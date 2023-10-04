|
Spor

Atletico Madrid Feyenoord karşısında pes etmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftasına iki maçla devam edildi. Atletico Madrid, iki kez geriye düştüğü maçta Feyenoord'u 3-2 mağlup etti.

22:52 . 4/10/2023 Çarşamba
AA
Atletico Madrid'li oyuncuların gol sevinçleri

Atletico Madrid'li oyuncuların gol sevinçleri

E Grubu mücadelesinde İspanyol takımı Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3-2 yendi.


Atletico Madrid'in golleri 12 ve 47. dakikalarda Morata ve 45 4 dakikada Griezmann'dan gelirken Feyenoord'un gollerini ise 7. dakikada Hermosa (Kendi kalesine) ve 34. dakikada Hancko kaydetti.


H Grubu'nda oynanan maçta ise Belçika takımı Royal Antwerp, konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenildi.


Shakhtar Donetsk'in golleri 48 ve 76. dakikalarda Sikan ve 71. dakikada Rakitskyy'den gelirken, Royal Antwerp'in gollerini ise 3. dakikada Muja ve 33. dakikada Balikwisha kaydetti.




#Şampiyonlar Ligi
#Atletico Madrid
#Feyenoord
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kuruluş Osman, 132. bölümüyle yeni sezona bomba gibi giriyor: Oyuncu kadrosu çok ses getirecek