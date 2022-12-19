Atletico Madrid Kerem'in peşinde

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun peşine düştü. İspanyol basınında çıkan haberlerde, sarı-kırmızılı takımda büyük bir çıkış yakalayan yıldız oyuncunun kariyerinde yeni bir sıçrama yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Atletico Madrid'in 2014 yılında Galatasaray'dan Arda Turan'ı transfer ettiğine atıf yapılan haberde, Kerem Aktürkoğlu 'Yeni Arda' olarak lanse edildi. Atletico Madrid'in Kerem için 15 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

İspanyol ekibi, 2014'te Arda Turan için 13 milyon euro bonservis ödemesi gerçekleştirmişti.

Bu sezon 14 maça çıkan Kerem, 6 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Kerem'in Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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