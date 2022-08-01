Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiraladı

1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Güçtekin Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.
- Geçen sezon Belçika'nın KVC Westerlo kadrosunda yer alan Oğuz Kaan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor takımlarında forma giydi.
Oğuz Kağan Güçtekin imzayı attı. ✍🏻 pic.twitter.com/gW3hfyRCMS
Oğuz Kağan Güçtekin imzayı attı. ✍🏻 pic.twitter.com/gW3hfyRCMS— Bey Çimento Bandırmaspor (@Bandirmaspor) August 1, 2022