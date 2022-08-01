Spor Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekini 1 yıllığına kiraladı
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Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekin'i 1 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan daha sonra Belçika'nın KVC Westerlo takımına transfer olan Oğuz Kağan Güçtekin, Bandırmaspor'a kiralandı.

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Haber Merkezi AA
Bandırmaspor Oğuz Kağan Güçtekini 1 yıllığına kiraladı
Oğuz Kağan ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı

1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Oğuz Kağan Güçtekin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ön libero mevkiinde oynayan 23 yaşındaki Güçtekin Belçika'nın KVC Westerlo takımından 1 yıllığına kiralandı.

  • Geçen sezon Belçika'nın KVC Westerlo kadrosunda yer alan Oğuz Kaan Güçtekin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Konyaspor takımlarında forma giydi.
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