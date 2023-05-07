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Spor

Barış Alper'e büyük zam

Galatasaray'ın sözleşmesini yenileyerek kontratını uzattığı Barış Alper Yılmaz'ın alacağı yeni maaşı belli oldu. Net maaşı 4 milyon TL'den 7 milyon TL'ye çıkartılan genç oyuncu, gelecek sezonlarda ise sırasıyla 10,12,14.5 ve 18.5 milyon TL ücret alacak.

Umut Yılmaz
09:27 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Barış Alper Yılmaz bu sezon çıktığı 27 maçta 7 gol atıp 5 de asist kaydetti.

Barış Alper Yılmaz bu sezon çıktığı 27 maçta 7 gol atıp 5 de asist kaydetti.

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde şartlarını iyileştirerek sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattığı Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu. Normal şartlarda bu sezon 4 milyon TL kazanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun net ücreti 7 milyon TL'ye çıkartıldı.


Barış Alper Yılmaz, 2023-2024 sezonunda 10 milyon TL, 20242025'de 12 milyon TL, 20252026'de 14.5 milyon TL, 2026-2027 sezonunda ise 18.5 milyon TL kazanacak


Okan Buruk'un jokeri

Bu sezon 'joker' oyuncu olarak forma giyen Barış Alper Yılmaz, her iki kanadın yanı sıra santrfor olarak görev yaptı. Sezonu çoğunlukla yedek kulübesinde geçiren genç yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un en önemli hamle oyuncularından biri oldu. Sivasspor deplasmanında sonradan oyuna giren Barış Alper Yılmaz, takımına son dakikada galibiyeti getiren golü kaydetmişti.


Geleceği çok parlak

Rize Özel İdare Spor altyapısından yetişen Barış Alper, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor'a transfer oldu. 2020202l'de Ankara Keçiörengücü'ne katılan genç oyuncu, 2.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda değerini 3'e katlayan Barış Alper, birçok kulüp tarafından izleniyor. Galatasaray'da değişilmezi olmak isteyen genç forvet, daha sonra Avrupa'ya transfer olmanın hayalini kuruyor.





#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Süper Lig
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