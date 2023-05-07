Barış Alper'e büyük zam

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde şartlarını iyileştirerek sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattığı Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı belli oldu. Normal şartlarda bu sezon 4 milyon TL kazanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun net ücreti 7 milyon TL'ye çıkartıldı.





Barış Alper Yılmaz, 2023-2024 sezonunda 10 milyon TL, 20242025'de 12 milyon TL, 20252026'de 14.5 milyon TL, 2026-2027 sezonunda ise 18.5 milyon TL kazanacak





Okan Buruk'un jokeri





Bu sezon 'joker' oyuncu olarak forma giyen Barış Alper Yılmaz, her iki kanadın yanı sıra santrfor olarak görev yaptı. Sezonu çoğunlukla yedek kulübesinde geçiren genç yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un en önemli hamle oyuncularından biri oldu. Sivasspor deplasmanında sonradan oyuna giren Barış Alper Yılmaz, takımına son dakikada galibiyeti getiren golü kaydetmişti.





Geleceği çok parlak





Rize Özel İdare Spor altyapısından yetişen Barış Alper, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor'a transfer oldu. 2020202l'de Ankara Keçiörengücü'ne katılan genç oyuncu, 2.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı takımda değerini 3'e katlayan Barış Alper, birçok kulüp tarafından izleniyor. Galatasaray'da değişilmezi olmak isteyen genç forvet, daha sonra Avrupa'ya transfer olmanın hayalini kuruyor.















