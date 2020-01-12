Başakşehir maçının Türkçe spikeri Moldovalı Epureanu

İkinci devre hazırlıklarını Antalya’da sürdüren İstanbul Başakşehir, kampta yaptığı ikinci ve son hazırlık maçında İsviçre ekibi Young Boys’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Turuncu-lacivertli ekibin kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadelenin gollerini 10. ve 14. dakikada Demba Ba ile 70. dakikada Visca attı. Young Boys’un tek sayısı ise 90. dakikada Ngamakeu'dan penaltıdan kaydettiği gol ile geldi.

Öte yandan Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Epureanu, Young Boys'u 3-1 yendikleri hazırlık maçının özetini Türkçe anlattı. Moldovalı futbolcunun spiker koltuğundaki başarısı sosyal medyada büyük beğeni topladı.