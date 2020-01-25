Başkan benim Arda'yı istemiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün düzenlediği basın toplantısında Arda Turan’ın transferi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim’in Rizespor ile oynanan kupa maçı sonrası yaptığı, “Galatasaray’ın ocağından yetişmiş bir değerine şans vermek, kapı açmak düşüncesinde olduğumu toplantıda ilettim. Onlar bu konuda bu düşüncede olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır, evet öyledir. Toplantıdan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesi gerektiğini söyledim. Ama ben toplantıdan ayrılır ayrılmaz bir kaç gazeteciye bu konuda bilgi verilmiş. Ben ‘yönetim ile ayrılık yok’ derken, çaba harcıyorum ama zaman zaman hayal kırıklığı yaşıyorum’’ açıklamasıyla alevlenen Arda konusunda Terim’e cevap veren Başkan Cengiz, “Sayın teknik direktörümüzün açıklamalarından sonra sadece bir kez konuştum ‘Bu futbolcu gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir istek yok’ dedim” dedi.

ARDA TURAN’IN YOLU AÇIK OLSUN

Arda Turan transferinin planlarında olmadığını söyleyen Cengiz, “Biz, teknik kadronun istediği hiçbir şeye ‘Hayır’ demedik, Arda Turan’a gelene kadar. Biz camianın aynasıyız, yansımasıyız. ‘Camia ve taraftar ne diyor?’ buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bize gelen bir şey yok. Sayın teknik direktörümüze hem sözlü hem de telefonda ilettik, gündemimizde olmadığını söyledik. Camiama tekrar söylüyorum, bu kardeşimiz şu anki transfer planlamamızda yok. Bunu söylemekten bıktım. Sürekli temcit pilavı gibi her hafta önümüze gelmesinden bıktık. Bu konu kapansın. Arda Turan zamanında Galatasaray’da oynamış, para kazandırmış, yolu açık olsun. Arda Turan ile özel bir husumetimiz yok. O da bir aile babası. Hayatında hayırlı yıllar diliyorum” diye konuştu.

TERİM’LE AYRI FİKİRLERDEYSEK AYRI YOLLARA GİTMEMİZ GEREKİR

Teknik direktör Fatih Terim’in Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı basın toplantısını değerlendiren Cengiz, “Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar, yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. O sözcük bizi çok yaraladı. Sayın teknik direktörün söylediği Galatasaray’a yakışmadı. Menajerler her yerde ‘Arda hayırlı olsun’ diyor. Sayın teknik direktörün, o oyuncu ile kalbi bağlantısı olabilir. Giderken o yollamış, gidişi ani oldu hatırlıyorum. 12 milyon Euro güzel ama hazırlıksız yakalandık, ‘Yolu açık olsun’ dedik. Tekrar söylüyorum, teknik direktör olsam, başkanım ve yönetim için bu kelimeleri kullanmam.”

HOCAMIZIN BU AÇIKLAMALARI YAPMASINA İHTİMAL VERMEDİM

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle bitirdi: “Teknik direktörüm ile polemiğe girmem. Tabii ki bu tartışmanın, bir transferin medya üzerinden realize edilmeye çalışılması bizi üzdü. Hocamızın bu konuşmaları yapacağına ihtimal vermiyordum. ‘Fikir ayrılığı yok’ dedim, yönetim bir karar alır ve buna uyulur. Ben bunu diyorum. Hocamızın istediği 30’a yakın oyuncu aldık. 90 milyona yakın harcama sınırı içerisinde tüm transferleri aldık.”

Terim’den ince mesaj!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in basın toplantısının ardından paylaşımda bulundu. Terim, Türkiye Kupası’nda önceki gün Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından yönetimle Arda Turan transferinde fikir ayrılığının olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz de yaptığı basın toplantısında Terim ile ilgili, “Eğer ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. Böyle bir şey yok” cevabını vermesi üzerine Terim, basın toplantısının ardından saat 19.05’te Twitter hesabından paylaşım yaptı. Tecrübeli teknik adam, “Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var” ifadelerini kullanıp, “#SadeceGalatasaray” etiketine yer verdi. #SadeceGalatasaray etiketi, kısa sürede Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu.