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Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı 2 maçla devam edecek

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final heyecanı 2 maçla devam edecek

12:3031/05/2025, السبت
AA
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Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu serilerde iki galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek.
Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu serilerde iki galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek finaline 2 maçla devam edilecek.

Çeyrek final serisinde Mersinspor ile Anadolu Efes, Galatasaray ile Beşiktaş Fibabanka arasında ikinci maçlar yarın oynanacak.


Servet Tazegül Spor Salonu'nda yapılacak Mersinspor-Anadolu Efes müsabakası saat 18.00'de başlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise hava atışı saat 20.30'da gerçekleştirilecek.


Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğu serilerde iki galibiyete ulaşacak takımlar yarı finale yükselecek. Bu iki eşleşmede turu geçen takımlar yarı finalde birbiriyle karşılaşacak.

#Basketbol Süper Ligi
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