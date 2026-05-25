Basketbolda bayram fikstürü krizi: Tepki yağıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli olurken fikstür tartışması gündeme geldi. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun programına göre önemli karşılaşmaların Kurban Bayramı haftasına denk getirilmesi tepkilere neden oldu.





Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Play-off çeyrek finalinde; Bahçeşehir Koleji – Trabzonspor, Beşiktaş GAİN – Galatasaray MCT Technic, Anadolu Efes – Türk Telekom ve Fenerbahçe Beko – Safiport Erokspor eşleşmeleri oynanacak.









Bayram haftasında kritik maçlar

Çeyrek final programının Kurban Bayramı dönemine denk getirilmesi, özellikle taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından eleştirildi. Hem bayram olması hem de tatil nedeniyle oynanacak maçların tribün katılımını düşürebileceği ifade ediliyor.





Sosyal medyada birçok sporsever, karşılaşmaların bayram haftası yerine daha uygun bir tarihe alınması gerektiğini savunuyor. Ortak görüş ise kritik çeyrek final maçlarının Kurban Bayramı haftasından alınarak, bir hafta sonraki haftaya verilmesi yönünde.



