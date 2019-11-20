Beckham Falcao’yu istiyor

Galatasaray’ın sezon başında Monaco’dan transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle şu ana kadar fayda alamadığı Radamel Falcao için transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; ABD’de Inter Miami kulübünü kuran eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın hedefleri arasında Kolombiyalı golcü de yer alıyor. AS Gazetesi’nde yer alan habere göre, 2020 yılında MLS’te mücadele etmeye başlayacak olan Inter Miami, transferde hızlı başlangıç yapmak istiyor. David Beckham’ın kurduğu kulübün takımın başına Carlo Ancelotti’yi getirmeyi planladığı belirtildi. Transferde ise James Rodrigues ile birlikte Mario Mandzukic ve Radamel Falcao’nun ilk hedefler olduğu ifade edildi.

FORVETE İKİ YILDIZ

İnter Miami Başkanı David Beckham’ın güçlü bir kadro kurmak istediği ve özellikle hücum hattını Radamel Falcao-Mario Mandzukic ikilisinden oluşturmayı planladığı kaydedildi. Juventus’ta oynayan ve takımının Şampiyonlar Ligi kadrosunda olmadığı için mutsuz oban Mandzukic’in devre arasında başka bir takıma gitme isteğinin de bu transferde Beckham’ın elini güçlendireceği vurgulandı. Kolombiyalı yıldız oyuncu Falcao, Galatasaray’da şimdiye kadar 5 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Lemina da sakatlandı

Galatasaray’da sakatlara yeni bir isim daha eklendi. Milli takımlarından sakat dönen Muslera, Babel ve Luyindama’nın ardından dün de Lemina, sağ iç diz yan bağlarından sakatlanarak Gabon Milli Takımı kampından ayrıldı.

Galatasaray Kulübü, milli takımından dönen Gabonlu futbolcusu Mario Lemina’nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Gabon Milli Takımı’ndan dönen Lemina ile ilgili yapılan açıklamada, “Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi” ifadesine yer verildi. Sarı-kırmızılıların Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nda forma giyen oyuncusu Christian Luyindama’nın da milli maçta sakatlandığı aktarıldı. Luyindama’nın durumunun İstanbul’a döndükten sonra yapılan tetkikler sonucu ortaya çıkacağı ifade edildi. Milli takımlarından sakat dönen diğer futbolcular Fernando Muslera’nın bel ağrısı ile Ryan Babel’in ise sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) nedeniyle günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi. Takımdan ayrı özel program uygulanan futbolculardan Şener Özbayraklı’nın salonda, Younes Belhanda’nun ise sahada çalışma yaptığı bildirildi. Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya’ya giden Radamel Falcao’nun, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul’a döneceği aktarıldı. Bir diğer sakatlığı bulunan futbolcu Florin Andone’nin ise günü özel bir tedavi programı dahilinde geçirdiği açıklandı.

Ahmed Kutucu takibe alındı



Almanya Milli Futbol Takımı’nı redderek A Milli formayı üzerine geçiren Ahmed Kutucu, Galatasaray’ın gündemine girdi. Falcao’nun sakatlığının geçmemesi ve Andone’nin sağ diz iç yan bağlarında yırtık tespit edilmesi sonrasında devre arası için forvet transferini masaya yatıran sarı-kırmızılı takım Ahmed Kutucu’yu transfer listesine ekledi. Sarı-kırmızılı takım Rumen futbolcunun yerini Kutucu ile doldurmak istiyor. Galatasaray 4.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için her türlü opsiyonu konuşacak. Schalke 04 altyapısında yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında üst takıma yükselen Ahmed, Alman ekibi ile bu sezon 8 maça çıkarken bir gol ve bir asiste imza attı.