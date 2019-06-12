Belhanda 10 milyon Euro

Galatasaray’da teknik heyetin kadroda kalmasını istediği Younes Belhanda için şartlı vize çıktı. Teknik kadro, “Younes Belhanda için iyi bir teklif gelmezse kadroda kalmalı” raporunun ardından Mustafa Cengiz ve yönetimi, Belhanda’nın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirledi.

Yönetim, 10 milyon Euro’nun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak. Belhanda, Arap kulüplerinin radarında bulunuyor. Devre arasında da Arap kulüplerinden ciddi teklifler alan Faslı futbolcu, teknik heyetin araya girmesi sonrasında takımda kaldı ve sezon sonu şampiyonluğa ulaştı.

Özellikle ligin ikinci devresinde 4 gol ve 4 asistlik performansıyla kritik maçlarda önemli rol oynayan Belhanda, gelecek sezon için de kemik kadro içerisinde yer alıyor. 2017 yılında Galatasaray’a 9.5 milyon Euro karşılığında Dinamo Kiev’den transfer olan 29 yaşındaki 10 numara, sarı-kırmızılı kulüple 2 yılda 2 Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

YOKLUĞU ARANIYOR

Sarı-kırmızılılar, bu sezon Belhanda’nın oynamadığı maçlarda çok zorlandı. Faslı oyuncu, lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 12 maç kaçırırken, sarı-kırmızılılar sadece 4 galibiyet alabildi. 5 kez sahada mağlup ayrılan Galatasaray, 3 kez de berabere kaldı. Belhanda’ya istenilen teklifin gelmesi halinde yerine transfer edilecek isim ise hazır.

Sarı-kırmızılılar, Belhanda’nın takımdan ayrılması halinde Dijon’dan Naim Sliti’yi transfer edecek. Bu sezon 42 maça çıkıp 10 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Sliti, Belhanda’nın bölgesine ilk aday. Öte yandan Badou Ndiaye’nin yerine düşünülen Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega transferini gerçekleştirmek için idari direktör Şükrü Hanedar’ın bu hafta içinde İspanya’ya gitmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübün, 5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Geçen sezon İspanya La Liga’da Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda toplam 51 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu Banega, 8 gol ve 11 asistlik istatistik yakaladı.