Belhanda kalmak istiyor

Galatasaray’ın sezon sonunda yollarına ayırmayı planladığı Younes Belhanda, kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istediğini açıkladı. Galatasaray’da kendisini çok iyi hissettiğini ve sarı-kırmızılı formayı giymek istediğinin altını çizen Faslı futbolcu, “Galatasaray’da kendimi çok çok iyi hissediyorum. Galatasaray’ı, taraftarın yarattığı atmosferi, Türkiye’yi, İstanbul’u çok seviyorum ve Galatasaray’da kalmak istiyorum” dedi. Diğer yandan Galatasaray’dan 3.3 milyon Euro sabit maaş alan Belhanda’nın yüzde 30 oranında maaş indirimi yapmasını isteyen yönetim, Faslı futbolcudan gelecek cevabı bekliyor. Belhanda kalmak istese de yönetim ve taraftar ayrılmasını bekliyor. Yönetim, 30 yaşındaki oyuncudan bonservis geliri elde etmek isterken, taraftarlar ise ayrılmasını istiyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sezon içerisinde taraftarlarla ettiği kavgalarla dikkat çeken Belhanda, ligde oynanan 25 maçın sadece 15’inde süre alabildi.

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