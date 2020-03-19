SÜPER LİG

Belhanda'nın formsuzluğu sonrası Emre formayı alıyor

Galatasaray’da son haftalarda yedek kulübesinde oturtulan Emre Akbaba, yerine forma giyen Belhanda’nın formsuzluğu nedeniyle tekrar ilk 11”e geri dönüyor. Emre’nin orta sahadaki partnerleri Seri ve Lemina olacak

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Emre Akbaba

Emre Akbaba

Süper Lig’in ikinci devresine hızlı bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda teknik heyet tarafından yedek kulübesine çekilen Emre Akbaba, Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11’e geri dönüyor. Sakatlığı sebebiyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Emre’nin ara transferde lisansı çıkartılmıştı. Ligin ikinci yarısında çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, 27. haftada oynanan Fenerbahçe derbisi ile birlikte yedek kulübesinde oturmaya başladı. Emre, son 4 lig maçında sadece 33 dakika süre alabildi. Ömer Bayram’ın elinde oluşan kırık sebebiyle operasyon geçirmesi ve Belhanda’nın formsuz olması sebebiyle Çaykur Rize deplasmanında Emre Akbaba orta sahada görev yapacak. Emre’nin orta sahada partnerleri ise Seri ve Lemina olwwacak.

AKŞAM ANTRENMANI İPTAL

  • Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına dün başlaması gereken Galatasaray’ın idmanı iptal edildi. Teknik heyet, Beşiktaş maçı sonrası 2 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcuların dün akşam saat 17.00’deki idmanını iptal etti.

Koronavirüsle mücadele toplantısından erteleme kararı çıkmadı
Koronavirüsle mücadele toplantısından erteleme kararı çıkmadı

Futbol dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamalara kilitlenmişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken oluşan atmosfer mücadelelerin erteleneceği ihtimalini gündeme getirmişti. Ancak 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından bu konuya dair bir karar çıkmadı.Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklamada maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini duyurmuştu.TFF&#39;nin Nisan ayının sonuna kadar liglerin seyircisiz oynanması kararı hakkında ne düşünüyorsunuz?&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Mart 2020 Süper Lig'de bazı futbolcular yaptıkları açıklamalarla sahaya çıkmak istemediklerini dile getirmişti; Süper Lig&#39;de maçların ertelenmemesine tepki gösteren futbolcular:▫ #MertHakanYandaş ▫ #OlcayŞahan ▫ #YektaKurtuluş ▫ #BernardMensah pic.twitter.com/Hvi109IL8G&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 17 Mart 2020

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