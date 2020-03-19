Belhanda'nın formsuzluğu sonrası Emre formayı alıyor

Süper Lig’in ikinci devresine hızlı bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda teknik heyet tarafından yedek kulübesine çekilen Emre Akbaba, Çaykur Rizespor maçıyla ilk 11’e geri dönüyor. Sakatlığı sebebiyle ligin ilk yarısında forma giyemeyen Emre’nin ara transferde lisansı çıkartılmıştı. Ligin ikinci yarısında çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atan 27 yaşındaki futbolcu, 27. haftada oynanan Fenerbahçe derbisi ile birlikte yedek kulübesinde oturmaya başladı. Emre, son 4 lig maçında sadece 33 dakika süre alabildi. Ömer Bayram’ın elinde oluşan kırık sebebiyle operasyon geçirmesi ve Belhanda’nın formsuz olması sebebiyle Çaykur Rize deplasmanında Emre Akbaba orta sahada görev yapacak. Emre’nin orta sahada partnerleri ise Seri ve Lemina olwwacak.

AKŞAM ANTRENMANI İPTAL

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına dün başlaması gereken Galatasaray’ın idmanı iptal edildi. Teknik heyet, Beşiktaş maçı sonrası 2 gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcuların dün akşam saat 17.00’deki idmanını iptal etti.