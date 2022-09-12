Beşiktaş-Başakşehir maçında tartışma çıkartan karar: Pozisyon penaltı mı?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Hareketli başlayan mücadelede, siyah-beyazlılar ilk dakikalarda penaltı bekledi.

Beşiktaş-Başakşehir maçındaki pozisyon penaltı mı?

Mücadelenin 13. dakikasında yaşanan bir pozisyonda top, ceza sahası içerisinde Başakşehirli oyuncu Leo Duarte'nin eline çarptı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyon için penaltı beklerken, maçın hakemi Halil Umut Meler 'Devam' kararı verdi.

Bu pozisyon sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Ceza sahası içinde dizlerinin üstüne çöküp topa müdahele etmeye çalışırsan elinin de, kolunun da doğal konumu bozulur.

O top eline de gelir, koluna da gelir. Gelirse de penaltı olur. Aldığın riskin sonucu budur. REKLAM September 12, 2022

Yerden gelen topa kafayla vurmaya çalışırken elle dokunmak serbest galiba. https://t.co/xtdNMQD2hy — Emre Tanrıver (@emretanriver_) September 12, 2022