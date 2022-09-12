Beşiktaş-Başakşehir maçında tartışma çıkartan karar: Pozisyon penaltı mı?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Hareketli başlayan mücadelede, siyah-beyazlılar ilk dakikalarda penaltı bekledi.
Beşiktaş-Başakşehir maçındaki pozisyon penaltı mı?
Mücadelenin 13. dakikasında yaşanan bir pozisyonda top, ceza sahası içerisinde Başakşehirli oyuncu Leo Duarte'nin eline çarptı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyon için penaltı beklerken, maçın hakemi Halil Umut Meler 'Devam' kararı verdi.
Bu pozisyon sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları;
Ceza sahası içinde dizlerinin üstüne çöküp topa müdahele etmeye çalışırsan elinin de, kolunun da doğal konumu bozulur.
O top eline de gelir, koluna da gelir. Gelirse de penaltı olur. Aldığın riskin sonucu budur.
Ceza sahası içinde dizlerinin üstüne çöküp topa müdahele etmeye çalışırsan elinin de, kolunun da doğal konumu bozulur.
Yerden gelen topa kafayla vurmaya çalışırken elle dokunmak serbest galiba. https://t.co/xtdNMQD2hy
Yerden gelen topa kafayla vurmaya çalışırken elle dokunmak serbest galiba. https://t.co/xtdNMQD2hy— Emre Tanrıver (@emretanriver_) September 12, 2022
Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon pic.twitter.com/guwf8coi1U
Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon pic.twitter.com/guwf8coi1U— SPOR (@yenisafakspor) September 12, 2022