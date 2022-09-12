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Beşiktaş-Başakşehir maçında tartışma çıkartan karar: Pozisyon penaltı mı?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadelenin 13. dakikasında Beşktaş penaltı beklerken, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, 'Devam' dedi. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki pozisyon penaltı mı? Top Leo Duarte'nin eline çarptı mı? Yorumcular bu pozisyon için ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Başakşehir maçındaki pozisyon penaltı mı? Eline çarptı mı?
Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Hareketli başlayan mücadelede, siyah-beyazlılar ilk dakikalarda penaltı bekledi.

Beşiktaş-Başakşehir maçındaki pozisyon penaltı mı?

Mücadelenin 13. dakikasında yaşanan bir pozisyonda top, ceza sahası içerisinde Başakşehirli oyuncu Leo Duarte'nin eline çarptı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyon için penaltı beklerken, maçın hakemi Halil Umut Meler 'Devam' kararı verdi.

Bu pozisyon sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları;
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​​Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
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