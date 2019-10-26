Beşiktaş-Galatasaray maçında gözler onların üzerine olacak: İşte rakamlarla derbideki kritik eşleşmeler

Süper Lig'in 9. haftasında Vodafone Park, Beşiktaş ve Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da oynanacak önemli bir derbiye ev sahipliği yapacak. Avrupa'da ve ligde istediğini bulamayan iki takım bu maçtan galip ayrılıp hem moral kazanmak hem de zirveden daha da uzaklaşmamak istiyor. İki takımda, derbide önemli görevler üstlenecek oyuncuların bu sezon ligdeki istatistikleri dikkati çekiyor.





Muslera daha fazla kurtarış yaptı

Beşiktaş ve Galatasaray kalecilerinin istatistikleri karşılaştırıldığında; Loris Karius ligde 7 maçta 9 gol yerken, Fernando Muslera ise çıktığı 8 maçta kalesinde 8 gol gördü. Kalelerini üç maçta gole kapatan iki kalecinin aralarındaki farkı belirleyen unsur ise kurtarışları oldu. Karius maç başına 2.6 kurtarış yaparken, Muslera ise 3.3 kurtarış ile bu alanda Alman file bekçisinin önünde yer aldı.

Luyindama hava toplarında öne çıkıyor

Dev derbide iki takımın savunmada güvendiği isimler ise Domagoj Vida ile Christian Luyindama olacak. Sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın defansif istatistiklerde Vida'ya karşı üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda Vida maç başına 0.6 top çalarken, Luyindama'da ise bu oran 1.0 olarak gerçekleşti. Top uzaklaştırmaya bakıldığında; Hırvat stoper maç başına 1.9, Luyindama ise 3.9'lık ortalamayı yakaladı. Hava toplarında da Demokratik Kongolu oyuncunun Vida'ya ciddi bir üstünlüğü söz konusu. Luyindama maç başına kazandığı 4.7 hava topuyla bu alanda ligde savunma oyuncuları arasında ilk sıraya yerleşirken, Vida ise 2.0'de kaldı.

Orta alanda iki dinamo: Atiba-Nzonzi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın geçen perşembe günü oynadığı Braga maçında forma giymeyen Atiba Hutchinson, derbide teknik direktör Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerden biri olacak. Galatasaray'da ise Lemina'nın sakatlığı ve Seri'nin performansının beklenilenin altında kalmasından dolayı deneyimli teknik adam Fatih Terim'in bu bölgedeki en büyük kozu Nzonzi. İki futbolcunun istatistikleri ise şöyle: Atiba maç başına 1.2 top kaparken, Nzonzi ise 1.1 top kapma ile oynuyor. Abdullah Avcı'nın pasa dayalı oyununda Atiba maç başına 58.2 isabetli kısa pas yaparken Nzonzi ise 66.1 ile mücadele ediyor. Bu alanda Nzonzi ligde 2'nci sırada yer alırken Atiba ise 5'inci durumda. Diğer taraftan, Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu toplam pas sayısında yüzde 91,3, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Nzonzi yüzde 89,6 başarı yakaladı. Uzun toplarda Atiba maç başına 0.6 oranında başarı kaydetti. Nzonzi ise 4.1'lik başarı oranıyla açık ara önde bulunuyor.

Kilit paslarda Ljajic önde

Derbide hücum anlamında iki teknik adamın en güvendiği ve fark yaratmasını beklediği isimler ise Adem Ljajic ve Younes Belhanda olacak. Ligde 1'er gol atan iki oyuncudan Ljajic 3 asist, Belhanda ise 1 asist yaptı. İki oyuncu da maç başına 2.0 şut çekerken, kilit paslarda Sırp oyuncunun üstünlüğü söz konusu. Adem Ljajic maç başına 2.7 kilit pasla ligde 5'inci sırada yer aldı, Faslı oyuncu ise 1.8 kilit pas ile oynuyor.

Gözler golcülerin üstünde

Kritik karşılaşma öncesinde Abdullah Avcı ve Fatih Terim kadrolarında zorunlu değişiklikler yapacak. Avcı, Burak Yılmaz'ın sakatlığından dolayı 20 yaşındaki Güven Yalçın'a; Terim ise Radamel Falcao'nun sakatlığı nedeniyle 26 yaşındaki Florin Andone'ye şans verecek. Güven ile Andone'nin istatistikleri karşılaştırıldığında ise iki oyuncunun birbirine çok yakın olduğu görülüyor. Ligde Güven 6 maçta, Andone ise 3 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi. Diğer taraftan Güven Yalçın ligde maç başına 2.5 şut ortalamasını yakalarken, Rumen oyuncu ise 2.0'lık oranda kaldı. Adam geçme istatistiklerinde de Güven Yalçın'ın üstünlüğü söz konusu. Genç golcü, maç başına 1.3 başarılı girişim sergilerken, Andone de ise bu oranın 1.0 olduğu görülüyor.