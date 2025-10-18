Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadeleyi Gençlerbirliği 2 dakika içerisinde geriden gelerek 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golünü 46. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 79. dakikada kendi kalesine Jurasec ve 81. dakikada Tongya kaydetti.





Bu skorla birlikte Beşiktaş 13 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise puanını 8'e yükseltti.





Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise evinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Ayrıca Beşiktaş çarşamba günü 3. hafta erteleme maçı olan TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.









Beşiktaş - Gençlerbirliği 1-2 maç özeti

14. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası dışı sağ çaprazından Zuzek'in yerden çektiği şutta top yandan dışarı çıktı.





36. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği pasa gelişine ayak içiyle vuran Abraham'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.





39. dakikada Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda kaleci Erhan Erentürk topu çeldi. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağa müsait durumdaki Abraham hamle yaptı ancak top kaleyi bulmadı.





Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.





47. dakikada sol taraftan hareketlenen Orkun Kökçü, pasını Rafa Silva’ya aktardı. Rafa’nın ceza yayının gerisinden verdiği ara pasla sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Cengiz Ünder’in çapraz pozisyonda yerden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0





61. dakikada Gençlerbirliği’nin orta sahada şekillenen atağında Ndidi, rakibine baskı yaparak topun sahibi oldu. Seken meşin yuvarlağı alan Cengiz, daha sonra pasını Rafa Silva’ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Erhan iki hamlede topun sahibi oldu.





79. dakikada Oğulcan’ın ara pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Pedro Pereira’nın son çizgiye inip içeriye ortaladığı top ön direkte Jurasek’in omuzuna çarparak ağlara gitti. 1-1





81. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Daryl Franco, bir süre meşin yuvarlakla ilerledikten sonra pasını Göktan’a verdi. Sol taraftan ceza alanına giren Göktan Gürpüz çalım denerken savunmanın müdahalesi sonrası top Daryl Franco’nun önünde kaldı. Altıpas önünde Franco’nun yerden yaptığı vuruş kaleci Mert’in bacak arasından filelerle buluştu. 1-2





90+6. dakikada Jurasek’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Jota Silva’nın vuruşunda kaleci Erhan sağına uzanarak topu direk dibinden oyun alanına çeldi.





Mücadele 2-1 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle tamamlandı.









Rıdvan Yılmaz bu sezon ilk kez

Beşiktaş'ta sol bekte görev yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk kez 11'de maça başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Çek futbolcu David Jurasek'in yerine sezon başında yeniden siyah-beyazlı takıma dahil olan Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi. Bu sezon sadece Göztepe maçında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez 11'de görev aldı.





Cengiz Ünder ilk kez 11'de