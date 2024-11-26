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Beşiktaş Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarına başladı

Haber Merkezi
15:0626/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş’ta Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.30’da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kartal, saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Macaristan’ın Debrecen kentine gidecek.




#Beşiktaş
#Maccabi Tel-Aviv
#Avrupa Ligi

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