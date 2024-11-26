Beşiktaş Maccabi Tel-Aviv maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.