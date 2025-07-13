Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş Orkun Kökçü'nün maliyetini açıkladı

Beşiktaş Orkun Kökçü'nün maliyetini açıkladı

19:0613/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Orkun Kökçü başkan Serdal Adalı ile birlikte poz verdi.
Orkun Kökçü başkan Serdal Adalı ile birlikte poz verdi.

Siyah-beyazlı kulüp, Orkun Kökçü'yü zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar Benfica'ya taksitler halinde 25 milyon euro ödeme yapacak.

Beşiktaş, Benfica forması giyen milli orta saha Orkun Kökçü'yü zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna kattığını açıkladı.


Siyah-beyazlı kulüp, 25 milyon euroluk bonservis bedelini taksitler halinde ödeyecek.


İşte Beşiktaş'tan yapılan KAP bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.


Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret,

2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir."







#Beşiktaş
#Orkun Kökçü
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vergi affı gelecek mi? Vergi affı 2025 ne zaman çıkacak mı? Bakanlıktan net açıklama