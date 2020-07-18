Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı: Anlaşma sağlandı

Transferde genç ve maliyeti uygun isimlere yönelen Beşiktaş, TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci'nin transferinde sona yaklaştı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Karşıyaka ile 2,5 milyon TL’ye yakın bir ücrete anlaştı. İzmir temsilcisi genç oyuncunun ikinci satışından da yüzde 15 pay alacak.

Doğukan İnci'nin adı Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

24 maçta 17 gole direkt katkı yaptı

Doğukan İnci, bu sezon ligde forma giydiği 24 maçta 12 gol atarken 5 de asist kaydetti. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, U19 Milli Takımı'nda da bir kez forma giydi. Altınordu altyapısında futbola başlayan ve ardından Karşıyaka altyapısına transfer olup ardından A takıma yükselen futbolcunun asıl mevkisi sol kanat olsa da, forvette de oynayabiliyor.



