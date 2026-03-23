Beşiktaş'ın eski yıldızı gelinlik giydi: Havalimanında şarkı söyledi (VİDEO)

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Joe Worrall, havalimanında gelinlik giyip şarkı söyledi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İngiliz futbolcu, bir havalimanında gelinlik giymiş şekilde şarkı söylerken etraftaki kişiler tarafından telefonla kaydedildi.
Bu görüntüler, birkaç saat içinde sosyal medyada viral hale geldi. Worrall’ın sürpriz performansı, yolcular ve taraftarlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.
Premier Lig ekiplerinden Burnley formasını terleten 29 yaşındaki stoper oyuncusu bu sezon 13 karşılaşmada forma giydi.