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Spor Beşiktaşın genç kalecisi Ersin Destanoğludan Erzurumspor maçında büyük hata
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Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'dan Erzurumspor maçında büyük hata

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sonuçlanırken siyah beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu yediği golle herkesi şaşırttı. Genç file bekçisi Emrah Başsan'ın şutunda topu elinden kaçırdı ve kalesinde ikinci golü gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın genç kalecisi Ersin Destanoğludan Erzurumspor maçında büyük hata
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu sezon başından bu yana siyah beyazlı forma ile başarılı performanslar sergilemişti.

Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanında ilk yarıda soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti. Siyah beyazlıların devrenin sonunda yediği gol büyük şaşkınlık yaşattı.

Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından attığı şutta topu kontrol etmeye çalışan Ersin Destanoğlu bunu başaramadı ve golü kalesinde gördü.

  • Yaptığı hata sonrasında büyük üzüntü yaşayan Ersin Destanoğlu'nu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Genç file bekçisi devre arasında soyunma odasına giderken teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, Ersin'in yanına gitti ve bir süre saha içinde görüştü.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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