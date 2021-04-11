Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'dan Erzurumspor maçında büyük hata

Beşiktaş, Erzurumspor deplasmanında ilk yarıda soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti. Siyah beyazlıların devrenin sonunda yediği gol büyük şaşkınlık yaşattı.
Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından attığı şutta topu kontrol etmeye çalışan Ersin Destanoğlu bunu başaramadı ve golü kalesinde gördü.
- Yaptığı hata sonrasında büyük üzüntü yaşayan Ersin Destanoğlu'nu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
Genç file bekçisi devre arasında soyunma odasına giderken teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, Ersin'in yanına gitti ve bir süre saha içinde görüştü.