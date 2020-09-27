Beşiktaş'ın yediği gol büyük tepki çekti: Amatör takım bile yemez

Konyaspor, Beşiktaş'ın karşısında 1-0 öne geçtiği gol büyük tartışmalara neden oldu. Siyah beyazlı taraftar kornerin hızlı bir şekilde kullanılması sonrasında yenilen gol sebebiyle sahada adeta uyuyan futbolcuları eleştirdi.

Konuyla ilgili futbol yorumcuları da sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu;

Feyyaz Uçar;

"Beşiktaş'ın yediği gol çok üzücü. Ağır bir şey de söylemek istemiyorum. Beşiktaş'a böyle bir gol yemek yakışmıyor. Rakip size 'bakın biz korner kullanacağız' demeyecek. Sergen Yalçın'ın bunu oyuncularına anlatması gerekiyor."

Amatör takım böyle gol yemez! — Gökhan Dinç (@gkhndinc) September 27, 2020

“Kornerden kontraatak golü yenir mi ? “ sorusunun cevabını verdi az önce Beşiktaş savunması.. — Fırat Günayer (@firatgunayer) September 27, 2020