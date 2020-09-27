SÜPER LİG

Beşiktaş'ın yediği gol büyük tepki çekti: Amatör takım bile yemez

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Siyah beyazlılarda Shangelia'nın attığı gol öncesinde savunma oyuncularının adeta uyuması sosyal medyada ve ünlü yorumcular tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor'da Shangelia, Beşiktaş karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.

Konyaspor'da Shangelia, Beşiktaş karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Konyaspor, Beşiktaş'ın karşısında 1-0 öne geçtiği gol büyük tartışmalara neden oldu. Siyah beyazlı taraftar kornerin hızlı bir şekilde kullanılması sonrasında yenilen gol sebebiyle sahada adeta uyuyan futbolcuları eleştirdi.

Konuyla ilgili futbol yorumcuları da sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu;

Feyyaz Uçar;

  • "Beşiktaş'ın yediği gol çok üzücü. Ağır bir şey de söylemek istemiyorum. Beşiktaş'a böyle bir gol yemek yakışmıyor. Rakip size 'bakın biz korner kullanacağız' demeyecek. Sergen Yalçın'ın bunu oyuncularına anlatması gerekiyor."

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
​"Futbolcu mu dövelim?" diyerek takım otobüsü...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.