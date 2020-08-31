TRANSFER

Beşiktaş'ta Gökhan Töre için hangi futbolcu takasta kullanılacak?

Gökhan Töre Beşiktaş'a geri dönüyor: Anlaşma sağlandı

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaştı. Bu futbolcu için bonservis bedeli istemekten vazgeçen Yeni Malatyaspor, siyah-beyazlıların takas teklifini kabul etti.

Haber Merkezi İHA
Gökhan Töre, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 120 maçta 19 gol atarken, 29 da asist kaydetmişti.

Gökhan Töre, Beşiktaş kariyerinde çıktığı 120 maçta 19 gol atarken, 29 da asist kaydetmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızı Gökhan Töre konusunda mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen yönetim, Yeni Malatyaspor’un bonservis bedeli istemesi sebebiyle beklemeye geçmişti. Malatya temsilcisi, siyah-beyazlılardan önce 1 milyon euro, ardından da 500 bin euro bonservis talebinde bulunmuştu.

Umut Nayir, 2018 yazında Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Umut Nayir, 2018 yazında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Gökhan Töre-Umut Nayir takası

Son yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre için bonservis bedelinden vazgeçen Yeni Malatyaspor, siyah-beyazlı ekipten Umut Nayir’i kadrosuna katmak istediğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti. Yeni Malatyaspor’la Gökhan Töre’ye karşılık Umut Nayir takasında anlaşan Beşiktaş, sarı-siyahlı ekibin golcü oyuncuyu ikna etmesini bekliyor.

Bu futbolcuyla ilk temasını sağlayan Malatya Yönetimi, ikna çabalarına da başladı. Özellikle Başkan Adil Gevrek’in çok beğendiği bir isim olan ve mutlaka kadroda görmek istediği Umut ile bizzat görüşmeye başladığı da gelen haberler arasında.

Gökhan Töre ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu hafta Töre’yi kadrosuna katacak.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Gökhan Töre
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Gökhan Töre

Gökhan Töre'nin asisti galibiyeti getirdi
Diğer

Gökhan Töre'nin asisti galibiyeti getirdi

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Bournemouth'u 1-0 mağlup etti. Milli futbolcu Gökhan Töre, takımının tek golünün asistini yaptı.

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