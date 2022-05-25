Spor Beşiktaşta Oğuzhan Özyakup siyah beyazlı kulübe veda etti
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Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup siyah beyazlı kulübe veda etti

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Özyakup, veda mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaşta Oğuzhan Özyakup siyah beyazlı kulübe veda etti
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş

Instagram hesabından açıklamada bulunan Oğuzhan, "İlk imzamı dün gibi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Kalbim 'Beşiktaş' demişti. O günkü heyecanımı asla tarif edemem. İlk senem 'Feda' senesiydi. Feda ederek başlamıştı yolculuğumuz. Çok zorlu, çok yorucu ama bir o kadar da her dakikası her anı keyifli geçen ilk seneler bana çok şey kattı, çok şey öğretti." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpte ilk lig şampiyonluğunu yaşadığı 2015-2016 sezonunun çok anlamlı olduğuna vurgu yapan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Statsız geçen senemizde bütün maçlarımızı deplasmanda oynamanın yorgunluğunu, hepimizin içindeki umut ve yolun sonundaki ışığı görmemiz alıyordu. O sene çok özeldi. 2015-2016 sezon başı kampında şampiyonluğumuzu ilan etmiştik. O sene, hayatımda daha önce yaşamadığım bir takım ve aile ortamıyla çok özel bir şampiyonluğa imza attık. Statsız geçen koca bir sezon sonunda stadımızda ilk şampiyonluğu yaşamak tek başına unutulmaz bir başarı oldu hepimize. O sene bizi birbirimize daha da kenetledi, motive etti." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ta yaşadığı lig şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa kupalarında da önemli başarılara imza attıklarının altını çizen Oğuzhan Özyakup, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım olarak, kulüp olarak çok güzel geçen yeni bir sezon sonunda gelen ikinci şampiyonluk, üçüncü yıldız ve Avrupa başarılarımız tesadüf değildi. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da anlattığımız çok güzel, çok özel bir hikayemiz vardı. Oynarken keyif alıyorduk, keyif aldıkça daha iyi oynuyorduk. Bazı anların, bazı zamanların ne kadar özel olduğunu insan içinde yaşarken anlayamıyor. Belki de bu nedenle o dönemlerde yaşadığım hem mental hem de fiziksel yorgunluk ve baskıyla başa çıkarken zorlandım, hatalar yaptım. Şimdi dönüp düşününce, hepsi hayat tecrübesi oldu bana. Düştüm, kalktım, bocaladım... Hepsinden öte, Beşiktaş forması giydiğim her saniye çalışmaktan ve inanmaktan hiç vazgeçmedim. 10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk… Binlerce an ve anı… 19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden, bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum. Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim."

Oğuzhan Özyakup, Emre Aydın'ın "Hoşçakal" şarkısının yer aldığı videolu paylaşımda, siyah-beyazlı formayla attığı gollere de yer verdi.

  • Beşiktaş'ın 2012-2013 sezonu başında İngiltere temsilcisi Arsenal'den transfer ettiği Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı formayla 3 Süper Lig ile birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
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