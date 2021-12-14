Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Sergen Yalçın'ın ardından takıma dönüyor

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İBB zorbalığı: Esenler Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki standları yıktılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipler, dün Esenler'deki dikey bahçeleri sökmüş büyük tepki toplamıştı. Bugün daha da ileri giden İBB zabıtaları, Esenler Dörtyol Meydanı'nda etkinlik için kurduğu platformu kaldırmak için baskın yaptı. Esenler Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki platformu kaldırmak için gelen zabıtalarla belediye ekipleri arasında gerginlik yaşandı.