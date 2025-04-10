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UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuç: Bodo/Glimt kupanın favorisini devirdi | ÖZET

UEFA Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuç: Bodo/Glimt kupanın favorisini devirdi | ÖZET

21:3710/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bodo/Glimt'in gol sevinci.
Bodo/Glimt'in gol sevinci.

Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında konuk ettiği Lazio'yu 2-0 mağlup etti ve avantajı kaptı. Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri 47 ile 69. dakikada Saltnes (2) attı. Bodo/Glimt-Lazio maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt sahasında turnuvanın favorilerinden Lazio'yu konuk etti.


Norveç'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı. Bodo'ya galibiyeti getiren golleri 47 ile 69. dakikada Saltnes (2) kaydetti.


Rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İtalya Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.


BODO/GLİMT - LAZİO MAÇ ÖZETİ

Bodo/Glimt - Lazio maçının özetini izlemek için




#Bodo/Glimt
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