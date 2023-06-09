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Spor

Boey-Nelsson Arsenal yolunda

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Tottenham'ın da ilgilendiği Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a kanca attı. Sacha Boey için de uzun zamandır sarı-kırmızılılarla görüşen Londra ekibi, iki ismi de istiyor. Aslan, iki futbolcudan 45 milyon euro gelir bekliyor.

Umut Yılmaz
09:13 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Boey, bu sezon 33 maça çıktı ve 1 gol 4 asist kaydetti. Nelsson da oynadığı 35 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Boey, bu sezon 33 maça çıktı ve 1 gol 4 asist kaydetti. Nelsson da oynadığı 35 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Bu sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın futbolcularına Avrupa'dan büyük ilgi var. 34 maçta ağlarında sadece 27 gol gören ve 16 kez kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı takımın özellikle defans oyuncuları birçok dev takımın transfer listesinde yer alıyor.


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sacha Boey'in ardından Victor Nelsson'a da kanca attı. Boey için sarı-kırmızılı kulüple transfer görüşmelerine başlayan İngiliz ekibi, Nelsson'u da almak için harekete geçti. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Arsenal, Tottenham'ın da talip olduğu Danimarkalı stoper için 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.


Rekabet oluşacak

Tok satıcıyı oynayan Galatasaray, iki oyuncuya gelen birçok teklifi değerlendirerek rekabet ortamı oluşturacak. Sarı-kırmızılı takım, Nelsson'u 25 milyon euro olan serbest kalma bedelinin altında satmayı planlamıyor. Boey için gelen önce 14 milyon daha sonra 17 milyon euroluk teklifleri geri çeviren Galatasaray, Fransız yıldızı da 20 milyon euronun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.





#Galatasaray
#Sacha Boey
#Victor Nelsson
#Arsenal
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