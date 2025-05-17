Bowling 1. Lig ve Süper Bahar Ligi Türkiye Şampiyonaları Samsun’da devam ediyor

16-18 Mayıs tarihleri arasında Bowling Akademisi’nde yapılan şampiyonaya Türkiye’nin çeşitli illerinden 24’ün üzerinde sporcu katıldı. Yarın yapılacak final maçlarının müsabakalarının ardından 1’inci Lige ve Süper Bahar Ligi’ne katılacak sporcular belli olacak. Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkan Vekili Serdar Arslan, “Samsun’da şu anda Bahar Ligi'nin devamında Süper Lig ve Birinci Lig Türkiye Kupası devam etmektedir. Bahar Ligi'nde daha önceden açıklanan sıralamaya giren sporcular burada yarışmaktalar. Bu yarışmaların sonucunda bir sıralama puanı alacaklar. O sıralama puanı üzerinden de en az 3 turnuvaya katılmış olmak şartıyla bir sonraki senenin milli takım havuzunda yer almak için mücadele ediyorlar. Yarın da bu turnuvanın finaliyle beraber kısmet olursa turnuvayı sonlandıracağız” dedi.