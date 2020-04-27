Bu lig bitecek: Galatasaray'da Bruma sesleri yükselmeye başladı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay, TRT Spor Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı. Şampiyonluk yarışıyla ilgili iddialı konuşan Günay, “Lige devam edilirse bu sene şampiyonluk yolunda en önemli takımız. Bir takımın şampiyon olabilmesi için dört unsurun bir arada olması lazım. Buna ‘3T1Y’ diyorum ben. Birinci T iyi bir taraftar grubu, ikincisi iyi bir takım, üçüncü T teknik heyet, ‘Y’ ise iyi bir yönetim. Biz diğer iki şampiyonluğu tüm bunları sağladığımızda kazandık” ifadelerini kullandı. Yusuf Günay, seyircisiz oynan son Beşiktaş derbisiyle ilgili “Bir maç için bin kişiye yakın görevli oluyor. Biz Beşiktaş maçının oynanmamasını istedik. İnsanlar, ‘Galatasaray bu maçı seyircisiz oynamak istemiyor’ diye yorumladı ve bizi yanlış anladılar. Biz İtalya gibi seyircisiz oynamak yerine ligi ertelenmesi istedik” diye konuştu.

ALIN TERİNE SAYGI

Yusuf Günay, Süper Lig’e kaldığı yerden devam edilmesiyle ilgili olarak, “Sahada tüketilen alın terine herkes saygı duymalı. Dolayısıyla bu lig oynanacak ve lig bitecek. UEFA da liglerin tamamlanmasının doğru olacağını söylüyor. Liglerin Haziran’da başlayıp, Temmuz ayında sonuçlanacağını tahmin ediyoruz” dedi. Transferde ismi geçen Sivasspor’un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında da konuşan Günay, “İki futbolcu da şu an şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın oyuncuları. Böyle bir süreçte bu oyuncular hakkında yorum yapmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, takımda kiralık oynayan Lemina ve Onyekuru ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Selçuk İnan’ın durumlarıyla ilgili soru üzerine, “Bu futbolcuların durumunu sezon sonu konuşabiliriz. Şu an sadece 23. şampiyonluğa konsantre olduk” dedi. Şampiyonluk için önlerinde 8 maç kaldığını belirten Günay, “Şampiyonluk artık son kulvarda. Galatasaray için doğru olanı yapmak çabası içerisindeyiz. Tüm konsantrasyonumuz Galatasaray’ın şampiyonluğu üzerinedir” şeklinde konuştu.

Bruma defteri açılıyor