Bucaspor 1928'den iç transfer hamlesi

16:4818/08/2025, Pazartesi
IHA
Doğan Çamlı.
Bucaspor 1928, iç transferde Yılmaz Özeren, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, iç transfer çalışmalarına başladı. Eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle FIFA’dan transfer yasağı alan sarı-lacivertliler, bu engel nedeniyle dış transfer yapamazken, mevcut kadrosundan üç önemli ismi takımda tutmayı başardı.


İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezonun dikkat çeken oyuncularından Yılmaz Özeren, Osman Işıklı ve Doğan Çamlı ile yeniden anlaşma sağladı. Üç futbolcuyla 1’er yıllık sözleşme imzalanırken, sarı-lacivertliler yeni sezona en az hasarla başlamayı hedefliyor.

