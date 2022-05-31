Spor Burak Elmas Anadolu Efes maçında yaşananları anlattı
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Burak Elmas Anadolu Efes maçında yaşananları anlattı

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz günlerde oynanan ING Basketbol Ligi play-off karşılaşması olan Anadolu Efes-Galatasaray maçında salonda yaşananları anlattı. Elmas, “Arkadaşlarımız tek tek salondan çıkartılmaya çalışıldı. Galatasaray o seviyede bu kadar kuvvetli bir mücadele ortaya koyunca herhalde bazı profesyonel arkadaşlar rahatsız olmuş olabilir” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Burak Elmas Anadolu Efes maçında yaşananları anlattı
Burak Elmas

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ile sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmada kendisi ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerine karşı yapılanlara açıklık getirdi.

Salonda organizasyon hataları olduğuna değinen Başkan Elmas, “Biz 1. maça gittik ve çok da güzel sonuç aldık. Herhangi bir sorun yaşanmadı fakat ikinci maçta sadece benim şahsımın Galatasaray Spor Kulübü Başkanı’nın oturması gereken yerin belli olmamasından ziyade birçok olay yaşandı. Bize verilen biletlerde bizim üyemiz olan birçok arkadaşımız tek tek oradan çıkartılmaya çalışıldı. Maalesef bir organizasyon bozukluğu vardı” ifadelerini kullandı.

“Herhalde Galatasaray’ın o seviyede mücadele etmesi beklenmiyordu”

Galatasaray erkek basketbol takımının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu da belirten Başkan Elmas, “Herhalde burada bazı profesyonel arkadaşların kendi almış oldukları inisiyatif veya ilk maçtan duydukları rahatsızlıktan ötürü organizasyon hataları olmuş olabilir. Biz de zaten Galatasaray Spor Kulübü olarak gerekli tepkiyi gösterdik. Burada üzücü olan kendilerinin kazanmış oldukları Avrupa başarısını ilk kutlayan kulüp olmamızdır. Galatasaray’ın herhalde o seviyede mücadele etmesi beklenmiyordu. Galatasaray o seviyede bu kadar kuvvetli bir mücadele ortaya koyunca herhalde bazı profesyonel arkadaşlar rahatsız olmuş olabilir” şeklinde konuştu.

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