Buruk'un tercihleri sorgulanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisinin ardından Konyaspor'a deplasmanda mağlup olarak şampiyonluk yarışında önemli bir avantajı kaybetti.





Sarı-kırmızılılar, galip gelmesi halinde en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 12'ye çıkartacaktı. Mağlubiyet sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadro tercihi eleştiri aldı. Adekubge yerine sol bekte görev yapan Dubois hem ofans hem defansta aksadı. Berkan-Oliveira orta sahası başarısız olurken, sağ kanatta Barış Alper isteneni veremedi. Ayrıca Kerem, Icardi ve Boey'in formsuzluğu da dikkat çekti.





Değişiklikler kaderi belirledi





Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasının kaderini oyuncu değişiklikleri belirledi.





Teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler sarı-kırmızılı takıma yarar değil zarar verdi. Değişiklikler yapılana kadar 1-0 önde olan sarı-kırmızılılar, ilk değişikliğinden sonra kalesinde ilk golü yedi. Torreira, Mata, Yunus ve Gomis'in oyuna girmesiyle orta sahası adeta yol geçen hanına dönen sarı-kırmızılı takım, 2. golü de ağlarında görerek mücadeleden mağlup ayrıldı.





Konyaspor'da ise sonradan oyuna giren Bruno Paz, yaptığı iki asistle takımına galibiyeti getiren isim oldu.















