Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao, Süper Lig’de sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı maçtaki performansının yanı sıra takımına galibiyeti getiren golü kaydederken, dünya basını Kolombiyalı golcüyü manşetlerine taşıdı.

Calciomercato (İtalya): “Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao’nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu.”

AD (Hollanda): “Falcao, Galatasaray maçında ilk golünü attı. Golde şanslıydı. Şutu Ben Youssef’e çarparak yön değiştirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao’nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi.”

A Bola (Portekiz): “Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray’a 3 puanı getiren isim oldu.”

Marca Claro (Kolombiya): “Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor.”

Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında gol atan yıldızlar arasına dahil oldu. Kolombiyalı yıldız, Cevad Prekazi, Gheorghe Hagi, Felipe, Haim Revivo, Elano Blumer, Sasa İlic, Cassio Lincoln, Harr Kewell, Johan Elmander, Didier, Drogba, Lukas Podolski, Younes Belhanda ve Mbaye Diagne’den sonra sarı-kırmızılı forma ile ilk resme maçında gol atan oyuncu olarak tarihe geçti.

İlk maçları boş geçmiyor

Galatasaray’a transferi yılan hikayesine dönen ve 2 aylık zorlu sürecin ardından sarı-kırmızılı takıma imza atan Radamel Falcao, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray taraftarların önünde ilk kez forma giyen Kolombiyalı futbolcu, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar Falcao’nun golü, takım içerisinde yakaladığı uyum, orta sahaya gelerek takımına yardım etmesi karşısında adeta mest oldu. Galatasaray ile ilk maçında golle buluşan Falcao, dah önce Porto, Atletico Madrid ve Monaco takımlarında çıktığı ilk iç saha maçlarında atmıştı. 2009-2010 sezonunda Porto’ya transfer olan Falcao, Portekiz Ligi’nin ikinci haftasında Dragao Stadyumu’nda ilk karşılaşmasına çıkarken 1 gol 1 asistlik performansıyla Porto taraftarlarına “merhaba” demişti. 2011 yılında Atletico Madrid’e transfer olan Falcao, taraftarların karşısına ilk kez La Liga’nın üçüncü haftasında Racing karşılaşmasıyla çıktı ve 3 gol birden atarak karşılaşmayı hat-trick ile tamamladı. Falcao, 2013 yılında transfer olduğu Monaco’da da ilk iç saha maçında ağları sarsmayı başarmıştı. O sezon ligin ikinci haftasında Monaco evinde Montpellier’i konuk ederken, Falcao bulduğu bir golle bu maçı da boş geçmemişti.

Galatasaray’ın yeni duvarı: Nzonzi



Galatasaray’ın bu sezon kiralama ücreti ödemeden Roma’dan kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa karşısında aldığı 1-0 galibiyette kritik bir rol oynadı. Galatasaray’da bu sezon üçüncü maçına çıkan Fransız futbolcu, Kasımpaşa karşısında sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not aldı. Galatasaray’ı oyun içerisinde rahatlatan ve takım oyundan düştüğü anda da hücum aksiyonlarına katkı sağlayan Fransız futbolcu, Kasımpaşa maçını %96.5 pas isabeti ile tamamladı.





Lemina Brugge’da sahada

Galatasaray, Süper Lig’de 4. haftanın açılışmaçında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ederken yeni transfer Mario Lemina çıktığı ilk maçta talihsizlik yaşadı. Transferinden bu yana takımla çok az çalışma fırsatı bulan yıldız futbolcu, Kasımpaşa maçının ilk yarısında oyuna devam edemedi. Mide bulantısı geçirdiği için riske atılmak istenmeyen Lemina, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Ufak bir mide rahatsızlığı geçirdim ancak sorun yok. Görev verildiği takdirde çarşamba günü sahada olacağım” dedi.

Tek rakip L iverpool

Son üç sezondur lig maçlarında evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, devam eden iç saha yenilmezlik serisi ile Avrupa’nın dünyaca ünlü dev kulüplerini geride bıraktı. Galatasaray’ın evinde yenilmezlik serisinde tek rakibi İngiliz devi Liverpool. İngiliz ekibi Liverpool bu listede 42 maçla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 38 maçlık seri ile Sarı-kırmızılılar elinde bulunduruyor.

Belhanda'nın çenesi kırıldı

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, çenesi kırıldığı için ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa maçında çenesine aldığı darbe sonrası kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Belhanda’nın tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edildi. Belhanda, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında başarılı bir operasyon geçirdi. Belhanda’nın sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bilgi verilmedi.