Can Öncü 2026'da Pata Yamaha Ten Kate takımında yarışacak

Geçen sezon mücadele ettiği Yamaha BLU CRU Evan Bros takımıyla 6'sı birincilik olmak üzere 16 kez podyuma çıkan ve pilotlar klasmanını ikinci sırada tamamlayan Can, 2026'da Pata Yamaha Ten Kate motosikletini kullanacak.





Takımdan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki Can, gelecek yıl Japon Yuki Okamoto ile beraber Pata Yamaha Ten Kate'in kadrosunda yer alacak.





Hollanda merkezli takımın Supersport'ta 2025 de dahil 13 pilotlar klasmanı şampiyonluğu bulunuyor.



