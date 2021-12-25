Caner Erkin'in alacağı ceza belli oldu

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında hakem Erkan Özdamar'a itiraz ederek kırmızı kart gören ve takımını 9 kişi bırakan Caner Erkin'in hakem raporu ortaya çıktı.
Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Caner Erkin'in yalnızca sportmenliğe aykırı hareketten ceza alacağı bildirildi.
Spor Arena'da yer alan habere göre; TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 'Sportmenliğe aykırı hareket' ve 'hakaret' eylemlerinden PFDK'ya sevk edilen Caner Erkin'in hakem Erkan Özdamar'la diyaloğu raporda şu şekilde yer aldı:
- Erkan Özdamar: Uzaklaş
- Caner Erkin: Ne oldu, beni de mi atacaksın?
"Fiziki temas yazıyor ama görüntüde yok"
Hakem raporunda Caner Erkin'in Erkan Özdamar'a fiziki temasta bulunduğu yazıyor ancak görüntüler incelendiğinde fiziki temasa rastlanmadı. Hakem raporunda küfür de yer almıyor.
1 ile 3 maç arası ceza alacak
Bu sebeple 36 ve 41. maddelerden PFDK'ya sevk edilen Caner Erkin, sadece sportmenlik dışı hareketten ceza alacak. (1-3 maç)