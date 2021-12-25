Caner Erkin'in alacağı ceza belli oldu

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'Orası bir yalan dünyası': PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu. Teslim olan terörist F.Ş "Tekrar vatanıma dönmek ve aileme kavuşmak çok güzel bir duygu. Bunun için çok mutluyum. Buradan o taraftakilere söyleyeceğim şey; sadece oranın bir yalan dünyası olduğu. Oradan kaçmak isteyen çok kişi var biliyorum" dedi.