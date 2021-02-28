Canın sağ olsun Avni Yıldırım

Avni Yıldırım, Türk profesyonel boks tarihinin en önemli maçlarından biri olarak gösterilen müsabakada dünyanın en yetenekli boksörleri arasında yer alan 'Canelo' lakaplı Alvarez ile ABD'de karşılaştı.

Miami Hard Rock Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakayı Alvarez kazandı.

Avni Yıldırım'ı 3. raunt içinde teknik nakavtla mağlup eden Meksikalı boksör, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerini korudu.

Avni Yıldırım, organizasyondan 1 milyon doların üzerinde kazanç elde etti. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar kazandı.

AA Yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı'na koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sadece 18 bin kişi alındı.