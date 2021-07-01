Ceyhun Gülselam'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.
Daha önce Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol'la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'dan ayrılan ön libero Ceyhun Gülselam'ı 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Daha önce A Milli Takım'da da görev yapan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor ve Alanyaspor'da görev yaptı.
- Sağlık kontrölünden geçirilen futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.