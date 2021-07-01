Spor Ceyhun Gülselamın yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Ceyhun Gülselam'ın yeni takımı belli oldu

Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, Süper Lig'in yeni ekibi Altay ile anlaşma sağladı.

Haber Merkezi DHA
Ceyhun Gülselamın yeni takımı belli oldu
Geçen sezon ligde çıktığı 21 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Daha önce Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol'la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'dan ayrılan ön libero Ceyhun Gülselam'ı 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Daha önce A Milli Takım'da da görev yapan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor ve Alanyaspor'da görev yaptı.

  • Sağlık kontrölünden geçirilen futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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Ceyhun Gülselam (@ceyhungulselam)'in paylaştığı bir gönderi

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