SÜPER LİG

Çift forvet hazırlığı

Galatasaray teknik heyeti, Radamel Falcao ve Mbaye Diagne’yi antrenmanlarda aynı takımda oynatırken, Süper Lig’in 5. haftasında evlerinde oynayacakları Alanyaspor maçına çift forvetle çıkmayı planlıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Falcao

Falcao

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı idmanlarla devam ediyor. Ligde 2 hafta üst üste puan kaybı yaşayan ve aynı dönemde UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılı takımd,a teknik heyet, taktiksel olarak değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. Radamel Falcao’yu lig maçlarında Mbaye Diagne’yi ise UEFA Avrupa Ligi maçlarında sahaya süren teknik heyet, iki oyuncuyu aynı anda oynatmaya hazırlanıyor. Teknik ekibin idmanlarda Falcao ve Diagne’yi aynı takımda oynattığı, Alanyaspor karşılaşmasına çift forvet olarak çıkabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım, çıktığı son 3 karşılaşmada sadece bir gol bulurken, teknik heyet, gol problemini sahaya çift forvet olarak çıkarak çözmeyi planlıyor.

Cagne
Cagne

SAKATLARDAN İYİ HABER

Milli maçlar için lige verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray’da sakatlar birer birer iyileşmeye başladı. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi tamamlanan tedavilerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo’nun tedavisine devam ediliyor. Taylan ve Etebo’nun da Alanyaspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor. Teknik heyet, sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede iki oyuncunun da Alanyaspor maçına yetiştirilmesini istedi. Sarı-kırmızılı takımda Etebo ve Taylan dışında merkez orta saha oyuncusu bulunmuyor.

Galatasaray'da yönetimle sorun yaşayan yıldız futbolcu idmanda yok
Galatasaray'da yönetimle sorun yaşayan yıldız futbolcu idmanda yok

Galatasaray, 2020-2021 Süper Lig Sezonu 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda üst gövde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, core ve üst gövde kuvvet çalışmaları yapılan antrenmanda takımla beraber yer aldı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde salonda çalıştı. Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda antrenmanda yer almadı. Galatasaray, hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.Galatasaray’da yüzde 15’lik indirim talebini kabul etmeyen iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu bildirildihttps://t.co/pzgezU4aHc&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 9, 2020

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