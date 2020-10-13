Çift forvet hazırlığı

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında evinde oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı idmanlarla devam ediyor. Ligde 2 hafta üst üste puan kaybı yaşayan ve aynı dönemde UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılı takımd,a teknik heyet, taktiksel olarak değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor. Radamel Falcao’yu lig maçlarında Mbaye Diagne’yi ise UEFA Avrupa Ligi maçlarında sahaya süren teknik heyet, iki oyuncuyu aynı anda oynatmaya hazırlanıyor. Teknik ekibin idmanlarda Falcao ve Diagne’yi aynı takımda oynattığı, Alanyaspor karşılaşmasına çift forvet olarak çıkabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım, çıktığı son 3 karşılaşmada sadece bir gol bulurken, teknik heyet, gol problemini sahaya çift forvet olarak çıkarak çözmeyi planlıyor.

SAKATLARDAN İYİ HABER

Milli maçlar için lige verilen arayı iyi değerlendiren Galatasaray’da sakatlar birer birer iyileşmeye başladı. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi tamamlanan tedavilerinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo’nun tedavisine devam ediliyor. Taylan ve Etebo’nun da Alanyaspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor. Teknik heyet, sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede iki oyuncunun da Alanyaspor maçına yetiştirilmesini istedi. Sarı-kırmızılı takımda Etebo ve Taylan dışında merkez orta saha oyuncusu bulunmuyor.