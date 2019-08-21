Çıkış yolu Aslantepe

Hazırlık döneminde başarılı bir grafik çizemeyen, Bordeaux ve Panathinaikos’u yenmesine rağmen Augsburg, RB Leipzig ve Fiorentina karşısında ağır yenilgiler alan sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında Denizlispor’a mağlup oldu. Pazar günü evinde Konyaspor’u konuk edecek olan Cimbom, bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. Yeni transferleriyle birlikte Türk Telekom Stadı’nda taraftarıyla buluşacak olan sarı-kırmızılı takım, alacağı galibiyetle kötü sonuçları unutturmayı planlıyor. Galatasaray’da yeni transferler Radamel Falcao, Seri, Nzonzi, Emre Mor, Ryan Babel, Okan, Adem Büyük, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı ilk kez evinde taraftarıyla buluşacak.

İLK 11 DEĞİŞİYOR

Ligin ilk haftasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Marcao’nun yerine Donk stoperde görev yapacak. Denizli karşısında Selçuk’un da performansından memnun kalmayan teknik kadro, orta sahada yeni transfer Nzonzi’ye görev verecek. Nzonzi, Seri ve Belhanda ikilisiyle birlikte orta sahada forma giyecek. Geçtiğimiz sezona damga vuran isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli’de Konya karşılaşmasıyla birlikte yeşil sahalara dönüyor. Feghouli, Jimmy Durmaz’ın yerine sağ kanatta görev yapacak. Teknik heyet ayrıca Denizli maçı performansından memnun olmadığı, Mariano’nun yerine Martin Linnes’e formayı teslim edecek.