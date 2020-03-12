Çıkışımız sürecek

Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Süper Lig’in 26. haftasında Pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbide en iyi performansını sergilemeye çalışacağını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dünkü antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Lemina, derbiye iyi hazırlandıklarını dile getirerek, “Derbi bizim için önemli. Yüzde 100 hazır olmam için önümüzde bir hafta var. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışacağım. Formuma kavuşup, sahada yüzde 100’ümü vereceğim” dedi. 26 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında yakaladıkları çıkışla ilgili, “İkinci yarıdan itibaren çok farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir takım ortaya çıktı. Beraber oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyor ve bunu sahaya yansıtıyoruz” diye konuştu. Galatasaray’da kiralık oynayan Lemina, gelecek planlarıyla ilgili bir soru üzerine, “Galatasaray’da çok mutluyum ancak ne olacağına sezon sonunda bakacağız” ifadesini kullandı. Lemina, koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanması halinde üzüleceğini belirterek “Taraftarımız olduğu zaman bir kişi fazla oynuyor gibiyiz” değerlendirmesinde bulundu.

ONYEKURU KORKUTTU, ADEM YOK

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan dolayı dünkü antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. İlk bölümün ardından sol arka alt adalesini işaret ederek teknik heyet ve kulüp doktoru Yener İnce ile konuşan Nijeryalı oyuncu, tedbir amaçlı idmandan ayrıldı. Pazartesi günü sakatlanan Adem Büyük’ün ise arka adalesinde ikince derecede zorlanma tespit edildiği ve derbide oynayacağı bildirildi.

Divan’da hararet yükseldi

Galatasaray’da mart ayı olağan divan kurulu toplantısı dün yapıldı. Galatasaray Lisesi’nde yapılan toplantıya eski başkanlarıan Dursun Özbek, Faruk Süren ve divan üyeleri katıldı. Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden, başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Kaan Kançal katılım gösterdi. Toplantıda söz alan üyeler, genel olarak kulübün mali durumu, amatör branşlar ve futbol takımı hakkında konuşmalar gerçekleştirdi. Divan kurulunda Özbek, kendisine yöneltilen “G.Saray’ın hisselerini sattı” söylemine cevap verirken “Bana verdikleri vekaletin bugün ne anlama geldiğini çok iyi anladım. Mustafa Cengiz başkanımızın kırmızı çizgisi hisse satışı, buna gitmek istemeyiz; biz vekalet verelim sen sat, dediler” dedi. Cengiz ise kürsüye gelerek Özbek’e “Dursun Özbek öyle bir anlatıyor ki, kendisini tuzağa düşürdüğümüzü söylüyor. Evet, satacaksan hisseyi sen sat biz satmayız dedik” cevabını verdi. Ardından Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile kısa bir tartışla yaşayan Cengiz, “Laf atmayın! İzin verin konuşayım. Bana hakaret eden kişi, benim hakaret ettiğimi söylüyor. Kime hakaret ettim arkadaşlar çıkın söyleyin” çıkışında bulundu.