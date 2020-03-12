SÜPER LİG

Çıkışımız sürecek

Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı Beşiktaş derbisinde de sürdüreceklerini belirterek, “Yüzde 100 hazır olmam için önümüzde bir hafta var. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışacağım. Formuma kavuşup, sahada yüzde 100’ümü vereceğim” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mario Lemina

Mario Lemina

Galatasaray’ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Süper Lig’in 26. haftasında Pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları derbide en iyi performansını sergilemeye çalışacağını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dünkü antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Lemina, derbiye iyi hazırlandıklarını dile getirerek, “Derbi bizim için önemli. Yüzde 100 hazır olmam için önümüzde bir hafta var. Hafta boyunca sıkı bir şekilde çalışacağım. Formuma kavuşup, sahada yüzde 100’ümü vereceğim” dedi. 26 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında yakaladıkları çıkışla ilgili, “İkinci yarıdan itibaren çok farklı bir Galatasaray var. Üst seviyede bir takım ortaya çıktı. Beraber oynadıkça birbirimizi daha iyi tanıyor ve bunu sahaya yansıtıyoruz” diye konuştu. Galatasaray’da kiralık oynayan Lemina, gelecek planlarıyla ilgili bir soru üzerine, “Galatasaray’da çok mutluyum ancak ne olacağına sezon sonunda bakacağız” ifadesini kullandı. Lemina, koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanması halinde üzüleceğini belirterek “Taraftarımız olduğu zaman bir kişi fazla oynuyor gibiyiz” değerlendirmesinde bulundu.

ONYEKURU KORKUTTU, ADEM YOK

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, Henry Onyekuru hissettiği ağrıdan dolayı dünkü antrenmanı tedbir amaçlı yarıda bıraktı. İlk bölümün ardından sol arka alt adalesini işaret ederek teknik heyet ve kulüp doktoru Yener İnce ile konuşan Nijeryalı oyuncu, tedbir amaçlı idmandan ayrıldı. Pazartesi günü sakatlanan Adem Büyük’ün ise arka adalesinde ikince derecede zorlanma tespit edildiği ve derbide oynayacağı bildirildi.

Divan’da hararet yükseldi

Mustafa Cengiz
Mustafa Cengiz

  • Galatasaray’da mart ayı olağan divan kurulu toplantısı dün yapıldı. Galatasaray Lisesi’nde yapılan toplantıya eski başkanlarıan Dursun Özbek, Faruk Süren ve divan üyeleri katıldı. Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden, başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Kaan Kançal katılım gösterdi. Toplantıda söz alan üyeler, genel olarak kulübün mali durumu, amatör branşlar ve futbol takımı hakkında konuşmalar gerçekleştirdi. Divan kurulunda Özbek, kendisine yöneltilen “G.Saray’ın hisselerini sattı” söylemine cevap verirken “Bana verdikleri vekaletin bugün ne anlama geldiğini çok iyi anladım. Mustafa Cengiz başkanımızın kırmızı çizgisi hisse satışı, buna gitmek istemeyiz; biz vekalet verelim sen sat, dediler” dedi. Cengiz ise kürsüye gelerek Özbek’e “Dursun Özbek öyle bir anlatıyor ki, kendisini tuzağa düşürdüğümüzü söylüyor. Evet, satacaksan hisseyi sen sat biz satmayız dedik” cevabını verdi. Ardından Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile kısa bir tartışla yaşayan Cengiz, “Laf atmayın! İzin verin konuşayım. Bana hakaret eden kişi, benim hakaret ettiğimi söylüyor. Kime hakaret ettim arkadaşlar çıkın söyleyin” çıkışında bulundu.

Fırtına zirveye abone
Fırtına zirveye abone

Süper Lig’in 19. haftasında Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’da da hissedilen deprem nedeniyle ertelenen ve dün akşam oynanan maçta Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Diğer haftalara oranla farklı bir kadro ile sahaya çıkan Trabzonspor, maçın 10. dakikasında öne geçti. Bu dakikada sağ kenardan gelişen atakta kaptan Sosa son çizgiye kadar inerek kale alanının uzak noktasına gönderdiği topa Novak düzgün bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-1. Dakikalar 30’u gösterirken kazanılan serbest vuruşu kullanan Sosa’nın düzgün vuruşuyla Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. 44. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Umut Bulut’un kaleye gönderdiği top Novak’a çarptı ve kaleci Uğurcan’ın kontrpiyede kalması ile filelere gitti ilk yarıyı Trabzonspor 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıya Trabzonspor yine atak başladı. 55. dakikada ceza alanı çizgisi üzerinde Nwakaeme, düzgün bir vuruşla skoru 3-1 yapan golü attı. Bu skordan sonra oyunu tutma adına pas yüzdesini arttıran Trabzonspor karşısında ev sahibi Yeni Malatyaspor, zaman zaman atak oynadıysa da skor üretecek pozisyon bulamadı. Buna karşın Trabzonspor’un, oyunu istediği gibi yönlendiren ve tempoyu ayarlayan kaptan Sosa ile başlayan çabuk ataklarında özellikle Nwakaeme ve Abdulkadir Ömür ile farkı arttıracak pozisyonlar bulsa da bunları gole çeviremedi.Ömür 199 gün sonra Sörloth sakatlandıSüper Lig’de en son 25 Ağustos 2019’de oynanan ve Trabzonspor’un 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de forma giyen Abdulkadir Ömür, sakatlığını atlatmasının ardından 199 gün sonra ilk kez Süper Lig’de yine bir Malatya karşılaşması ile 11’e döndü. Diğer yandan Trabzonspor’da Sörloth’un yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. 19 gol ve 6 asistle oynayan ve krallık yarışında zirvede bulunan Norveçli oyuncu, maçın 38. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından kendisini yere bıraktı. Sağlık heyetinin müdahelesiyle oyuna devam eden Sörloth, 40. dakikada değişiklik işareti yaptı ve yerini Ndiaye’ye bıraktı. Başarılı futbolcunun durumu çekilecek MR sonrası belli olacak.Koronavirüs önlemi Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına önlem olarak maç öncesi Yeni Malatya Stadı dezenfekte edildi. Malatya İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan işlemde, stadyumdaki koltuklar, kapı girişleri ve soyunma odaları dezenfekte edildi. Maç öncesinde kapılarda görev yapan personel taraftarlara dezenfekte jeli tutarak ellerini temizlemelerine yardımcı oldu. Maçın hakemleri ve iki takımın futbolcuları da karşılaşma öncesi sahaya ellerine dezenfekte jel sürerek çıktı. Hesaplaşma değil hesap zamanı Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yapılan eleştiriler hakkında, “Hesaplaşmayı sezon sonunda yaparız” dedi. Erteleme maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Çimşir, “Başından sonuna kadar hak ettik. Maç eksiğimiz ortadan kalktı ve lider pozisyondayız. Bundan sonra işimiz daha zor olacak ve rakipler daha farklı bakacaklar. Mücadelemize devam edeceğiz. 8 maçta 23 gol atmış, 3 gol ortalamasıyla oynayan, 2.5 puan ortalaması olan bir takım var. Bazılarını oyun tatmin etmeyebilir ama fedakarlığa ihtiyaç var. Bizim artık hesap yapmamız gerekiyor. Hesaplaşmayı sezon sonunda yaparız, birbirimizi yeriz. Camiada her bireye ihtiyacımız var. Bizler de okuyoruz görüyoruz ama bu işler bu kadar kolay değil. Ondan sonra inşallah sezonu arzu ettiğimiz yerde bitiririz” diye konuştu. Hafta sonunda oynayacakları Başakşehir maçı hakkındaki soru üzerine Çimşir, “Her maçı kazanmak ve avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Taraftara ihtiyacımız var özellikle iç sahada. Bizi mahrum bırakmasınlar ve maça gelsinler. O coşkuyu beraber yaşayalım” cevabını verdi. Sakatlanarak oyundan çıkan Sörloth ile ilgili de konuşan Çimşir, “Ciddi görünmüyor ama film ve MR çekildikten sonra net bir şey söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.Juventuslu futbolcu koronavirüse yakalandı

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