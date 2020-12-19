Çılgın maç Karagümrük'ün

Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük’ün konuğu olan Galatasaray, rakibini 2-1 yenildi. Zaman zaman gerginleşen ve özellikle uzatma bölümleri büyük heyecana sahne olan maçta ikinci yarının başında Karagümrük Ndao ile öne geçerken Galatasaray uzatmada Diagne’nin penaltı golüyle beraberliği bulurken, 90+11’de Mevlüt Erdinç skoru belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu mağlubiyetle ligde 6 maç sonra yenildi. Karagümrük ise 60 yıl sonra ligde Galatasaray’ı yendi. 14. dakikada Balkovec’in paslaşarak kullandığı kornerde altıpas içerisinde Koray topu ağlarla buluşturdu. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 42’de Balkovec’in kullandığı kornerde kaleci Okan boşa çıkarken, Roco’nun sırtına çarpan top üstten auta çıktı. İkinci yarıya hızlı başlayan Karagümrük’te 46. dakikada Alparslan Erdem’in soldan ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao, skoru 1-0 yapan golü attı. 57’de Emre Kılınç’ın sağdan ortasında Donk’un kafa vuruşu kalenin yanında dışarı çıktı. 80’de Ndao’nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Koray şutunda golü buldu ancak ofsayta takıldı. 90+3’de Diagne’nin ceza sahası içinde Koray tarafından düşürülmesiyle hakem penaltı kararı verdi. 90+6’da penaltı atışını kullanan Diagne skoru 1-1’e getirdi. 90+11’de Ndao’nun pasında savunma arkasına sarkan Mevlüt kalecinin üzerinde filelere yolladı: 2-1.

Bu maçı unutmalıyız

Yenilgi sonrası büyük üzüntü yaşayan Galatasaraylı futbolculardan Emre Kılınç, “Mağlup ayrılıyoruz ama bunu telafi edecek 2 maç var. Bu olayları atlatabilecek güçte bir takımız. En kısa sürede biz de unutacağız, taraftarımıza da unutturacağız. 3 gün sonra bir maç daha var. O maçta telafi edip inşallah taraftarı sevindireceğiz” dedi. Saracchi ise “Yüzde 100 bahane değil ama sahanın küçük olması, rakibin buna alışkın olması, geriye yaslanan bir takımın daha rahat sahayı kapatması etkiliydi. Kötü de oynamadık, kazanmak için her şeyi yaptık” ifadelerini kullandı.

Terim hakeme “Beni at” dedi, atıldı

Maçın 69. dakikasında hakeme yoğun itirazlarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kırmızı kart gördü. Bu dakikada Oğulcan Çağlayan’a yapılan müdahale sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu oyunu devam ettirirken, karara itiraz eden Arda Turan’a sarı kart gösterdi. Bunun ardından Fatih Terim, Öğretmenoğlu’na “Sen nasıl hakemsin” derken, yoğun itirazlarda bulundu ve “Beni de at” diyerek tepki gösterdi. Daha sonra Mustafa Öğretmenoğlu, deneyimli teknik adama kırmızı kart göstererek oyuna dışına gönderdi. Kart sonrası hakemi alkışlayarak “Bravo” diyen Fatih Terim, soyunma odası koridora giderken sinirli bir şekilde Mustafa Öğretmenoğlu’na yönelik olarak “Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, ‘Fatih Hocayı attım’ diye” sözleriyle tepkisini gösterdi. Bitiş düdüğünden sonra ise orta sahada Marcao, Karagümrüklü oyuncularla tartışma yaşarken, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu tarafından doğrudan kırmızı kart gösterildi.