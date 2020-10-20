SÜPER LİG

Cimbom 90+5’te yıkıldı

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında öne geçtiği maçta Alanyaspor’a 90+5’te yediği golle mağlup oldu. İlk yarı sonunda 10 kişi kalan sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Yenilmezlik serisini sürdüren Alanyaspor ise haftayı lider kapattı. Falcao’nun penaltı golüyle öne geçen Galatasaray, Babacar ve Davidson’un gollerine engel olamadı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Falcao’nun penaltı golüyle öne geçen Galatasaray, Babacar ve Davidson’un gollerine engel olamadı.

Falcao’nun penaltı golüyle öne geçen Galatasaray, Babacar ve Davidson’un gollerine engel olamadı.

Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray sahasında öne geçtiği maçta Alanyaspor’a 90+5’te yediği golle 2-1 mağlup oldu. Etebo’nun atılmasıyla ikinci yarıyı 10 kişi oynayan sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Yenilmezlik serisini sürdüren Alanyaspor ise yeniden liderliğe yükseldi. 15. dakikada Babel’in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç’ın vuruşunda açıyı kapatan kaleci Marafona golü önledi. 20’de savunma arkasına sarkan Babacar’ın vuruşunda kaleci Fatih’ten dönen topa tekrar vurmak isterken eliyle müdahale etti ve hakem sarı kart gösterdi. 33. dakikada Moubandje topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Falcao, G.Saray’ı 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada Babacar’ın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte top kaleci Fatih’in sağından ağlara gitti: 1-1. 45+2’de Etebo, ikinci sarı kartla oyundan atıldı. 54’de Salih’in ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta Bareiro’nun kafa vuruşunda top kaleci Fatih’te kaldı. 55’de Bakasetas’ın sert şutunu Fatih bu kez kornere çeldi. 71. dakikada ceza alanında yaşanan karambolde Belhanda’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Önce golü veren hakem VAR uyarısıyla öncesinde Babel’in topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle iptal etti. 88’de Mustafa Pektemek’in şutu direkten döndü. 90+5’de Berkan İsmail’in sert vuruşunda Davidson’un dokunuşunda yön değiştiren top kaleci Fatih’in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-2.

Öz eleştiri yapıp daha iyi olmalıyız

Galatasaray’ın Uruguaylı solbeki Marcelo Saracchi, Alanyaspor’a 2-1 yenildikleri maçın yaptığı açıklamada herkesin öz eleştiri yapması gerektiğini söyledi. Sakatlığını atlatan ve 2 maç sonra formasına kavuşan Saracchi, “Formama kavuştuğum için mutluyum ama diğer taraftan, alınan sonuçtan, gösterdiğimiz performanstan memnun olduğum söylenemez. Herkesin bireysel olarak kendi eleştirisini yapması lazım. Daha iyi olmalıyız” dedi.

Elle oynamışım çok üzgünüm

Babel
Babel

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada özür diledi. 71. dakikada Belhanda’nın attığı gol öncesi kaleci ile hava topuna çıkarken top eline çarpan Hollandalı futbolcu, istemeden de olsa elle oynadığını ifade ederek, “Hocamın benimle ilgili verdiği karar önemli. Ben solda da oynarım, sağda da oynarım, forvette de oynarım. Hiç farkında olmadan elle dokunmuşum, çok üzgünüm” diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu 'Galatasaray'a transfer olacak mısın?' sorusuna cevap verdi
Hakan Çalhanoğlu 'Galatasaray'a transfer olacak mısın?' sorusuna cevap verdi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray sorusuna cevap verdi."Zaman ne gösterir bilmiyorum"Türk Telekom Stadyumu'nda maça çıkmanın ve gol atmanın heyecan verici olduğunu aktaran Çalhanoğlu, sar-kırmızılı takıma olası transferi için, "İlerleyen zaman ne gösterir bilmiyorum" ifadelerini kullandı."İnşallah Galatasaray şampiyon olur"26 yaşındaki futbolcu Süper Lig'deki şampiyonluk favorisiyle ilgili soruya ise, "Galatasaray'a, Fatih hocama başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon Galatasaray olur" dedi.Pandemi sonrasında Milan&#39;ın çehresini değiştiren adamlar Zlatan #Ibrahimovic [🇸🇪] ve Hakan #Çalhanoğlu [🇹🇷] pic.twitter.com/Kfk1jksV0A&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 17, 2020 Milano derbisinde kazanan Milan oldu (ÖZET)

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