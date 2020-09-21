Cimbom doludizgin: Galatasaray Falcao ve Belhanda ile güldü

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Başakşehir’i Radamel Falcao (penaltıdan) ve Younes Belhanda’nın golleriyle 2-0 yendi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla 2. maçını da kayıpsız geçerek hem liderliğe yükseldi hem de Avrupa Ligi ve Süper Lig’deki Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu. Son şampiyon Başakşehir ise üst üste 2. yenilgisini aldı. 11. dakikada Belhanda’nın soldan kullandığı serbest vuruşta Luyindama’nın kafa vuruşunda top Demba Ba’nın eline çarptı. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. 14’te Falcao kullandığı penaltıyla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 22’de Luyindama’nın hatasında topu kapan Mahmut’un soldan pasında Demba Ba’nın vuruşunda araya giren Marcao, tehlikeyi önledi. 52’de Demba Ba, 53’de Aleksic’in vuruşlarında kaleci Fatih gole izin vermedi. 54’de Arda Turan’ın pasında Feghouli’nin şutunda Mert’i geçemedi. 63’de Visca’nın kullandığı kornerde Mahmut’un kafa vuruşu savunmadan dışarı çıktı. 76. dakikada Emre Kılınç’ın içeriye çevirdiği topa Babel topuğuyla dokunurken, Belhanda ağlarla buluşturdu: 0-2. Başakşehir son dakikalarda Kerim Frei, Demba Ba ve Crivelli’nin vuruşlarında kaleci Fatih’i geçemeyince Galatasaray rakibini 2-0 yendi ve 6 maç sonra deplasmanda kazandı.

G.Saray’da transfer bitmez

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dünkü maç sonrası transfer konusunda açıklamalarda bulundu. İnce hesaplar yaptıklarını kaydeden Albayrak, “Galatasaray’da transfer bitmez. Çok ince hesap ediyoruz, çok titiz davranıyoruz, bunu taraftarımız iyi bilmeli. Gelir yok, hesabımızı iyi yapmalıyız ki günü geldiğinde futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilelim. Galatasaray taraftarının içi rahat olsun, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Falcao 2. haftada 3. golünü attı

Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Süper Lig’de bu sezon 3 gole ulaştı. Ligin ilk haftasında Gaziantep FK’ye 2 gol atan Falcao, Başakşehir ağlarını da havalandırarak 2. haftada gol sayısını 3’e çıkardı. Sarı-kırmızılıların 2. golünü atan Belhanda ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Harika bir galibiyet aldık